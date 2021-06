Con l’arrivo dell’estate si avvicinano anche le tanto agognate ferie. In molti non hanno ancora scelto una meta e stanno cercando di capire dove andare.

In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo suggerito una perfetta meta estiva tutta italiana (consultare qui). Quindi, per chi non vuole allontanarsi dall’Italia non avrà che l’imbarazzo della scelta.

Anche oggi parleremo di un piccolo borgo ligure incastonato tra mare e natura rigogliosa: Noli.

Mare cristallino e spiagge bianche poco affollate in uno dei borghi medievali più belli d’Italia

Noli è un piccolo borgo marinaro ricco di storia situato tra Finale Ligure e Spotorno in provincia di Savona.

Si tratta di uno dei borghi più belli d’Italia perfetto per chi cerca relax lontano dalla folla tra spiagge bianche e natura rigogliosa.

Noli è capace di soddisfare i gusti di tutti. Infatti, chi preferisce il mare potrà godere dell’ampia spiaggia sabbiosa o delle calette nascoste lungo la costa e lontane dal turismo di massa.

Il promontorio di Capo Noli è perfetto per chi sogna di isolarsi dal trambusto delle spiagge più frequentate.

È bene, poi, ricordare che il mare di Noli è stato insignito dalla Bandiera Blu.

I più sportivi, invece, potranno cimentarsi in trekking poco impegnativi nell’entroterra o arrampicarsi sulle magnifiche falesie.

La bellezza di questo borgo, infatti, è data anche da queste pareti a picco sul mare.

Anche chi, invece, ama visitare chiese e monumenti non rimarrà deluso. Infatti, Noli è ricca di architettura civile e religiosa.

Nel centro storico di Noli si potranno visitare la Concattedrale di San Pietro risalente al XIII secolo e la Chiesa di San Paragorio. Si tratta di una chiesa, costruita in stile romanico, inserita tra i monumenti nazionali italiani.

Tra le architetture militari è necessario citare il Castello di Monte Ursino.

Passeggiata

È possibile arrivare a Noli da Spotorno con una passeggiata molto semplice che si snoda nell’entroterra.

Un percorso poco impegnativo da percorrere ad anello in circa un’ora, perfetto anche con bambini.

Ecco, quindi perché scegliere mare cristallino e spiagge bianche poco affollate in uno dei borghi medievali più belli d’Italia.