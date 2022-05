Sappiamo bene quanto l’estate porti con sé un’incredibile ondata di positività. Le belle giornate e le vacanze, infatti, ci permettono finalmente di rilassarci e di apprezzare il tempo libero. Allo stesso modo, però, ci sono anche alcuni punti che potrebbero mettere a disagio diverse persone. E, tra questi, c’è sicuramente il fatto di mostrarsi in bikini sulla spiaggia. Non sono poche le persone che si sentono a disagio con alcuni punti del proprio fisico e che, di conseguenza, vivono il mare con una leggera ansia.

Look da spiaggia che copre punti critici e che può aiutarci a sentirci a nostro agio senza bisogno di doverci nascondere

Partendo dal presupposto che ogni fisico è bello e perfetto così com’è e che l’importante è essere in salute, è innegabile che per alcuni questo sia un tasto debole. E, se ancora non riusciamo ad accettare alcuni lati del nostro corpo, ci sono sicuramente dei piccoli trucchi di stile che potrebbero aiutarci. Anche in spiaggia, dove sembra impossibile potersi coprire, ci sono tanti modi in cui possiamo valorizzare il fisico.

Per esempio, se non ci piacciono le nostre braccia, potremmo scegliere un richiestissimo costume intero con mezze maniche che potrebbe farci sentire più a nostro agio. Oppure, potremmo anche optare per diversi modelli di costume, con ghirigori e nodi che potrebbero valorizzare il nostro corpo. Tra questi modelli, in questo momento, ne ritroviamo uno fortemente di tendenza che sta davvero spopolando e che ha una caratteristica ben precisa, il plissettato.

Soprattutto dopo i 40 anni nascondere la pancia al mare sarà facilissimo grazie a questa moda elegante e sensuale che fa furore

Il costume di cui stiamo parlando è intero ed è davvero di moda nell’ultimo periodo. La fascia che lo caratterizza, subito sotto il seno, si presenta con tessuto plissettato che quindi nasconde alcune parti dello stomaco con estrema facilità. L’ampio décolleté, inoltre, permette alla figura di slanciarsi senza bisogno di tacchi o trucchi. E, soprattutto, in questo modo si può distogliere l’attenzione dal ventre senza alcun tipo di sforzo.

Se, però, dovessimo volerlo coprire, questi modelli hanno anche dei piccoli lacci da legare alla fascia plissettata. Ricadendo sullo stomaco, ogni sorta di aspetto che potrebbe metterci anche solo lontanamente a disagio sarà completamente invisibile. Si tratta comunque di un costume impegnativo e molto elegante e raffinato, adatto a qualsiasi donna. E, soprattutto dopo i 40 anni nascondere la pancia al mare potrebbe davvero essere un gioco da ragazzi grazie a questa semplice scelta di stile.

