A volte basterebbe davvero poco per vivere meglio. Concentrarsi sulle cose belle, scacciare la negatività, godersi i momenti. Già queste piccole cose possono fare tanto per l’umore e la felicità. Dopo la pandemia da Covid 19 molte cose sono cambiate e disturbi psicologici come la depressione sono diventati sempre più frequenti. Forse allora è il momento di prendersi più cura di se stessi. Anche, magari, accettando delle piccole “sfide” che gli influencer di fitness e autoaffermazione si divertono a divulgare. Se ne trovano tantissime sui social e non solo, e spesso potrebbero essere semplicemente trovate pubblicitarie come quelle proposte da presunti uomini di successo che invitano a migliorarsi in questo senso.

Si legge spesso: “Se vuoi diventare una persona di successo, fai così”. Ma quanto c’è di vero? Nessuno può davvero dirlo. È però vero che l’atteggiamento mentale fa tantissimo per il proprio umore. Di questi tempi anche un grammo di felicità in più fa la differenza. E potrebbe davvero stupire sapere che bastano 30 giorni per cambiare completamente la propria vita. Solo 30 giorni e i giusti consigli, o meglio, le giuste abitudini da mettere in pratica.

Bastano 30 giorni per cambiare completamente la propria vita e tornare ad essere felici con questi piccoli consigli quotidiani

La prima cosa da fare è non rinunciare a un po’ di sano allenamento. L’attività fisica è fondamentale non solo per scongiurare tantissimi disturbi e doloretti tipici dell’età che avanza, ma anche per migliorare l’umore. Che siano lunghe passeggiate o del semplice yoga, l’importante è tenersi attivi. A questa regoletta va aggiunta una dieta migliore. Il cibo spazzatura va assolutamente evitato. Al contrario, bisogna puntare su cibi che aiutano a sgonfiarsi e a perdere peso. In questo senso, è importante anche bere molto. L’acqua è fondamentale per mantenersi idratati, specialmente durante la stagione calda. E questo aiuta tantissimo a sentirsi bene e in forma e, quindi, meglio. Aver cura del proprio corpo significa anche aver cura del proprio riposo: una buona notte di sonno fa miracoli ed è meglio di tanti altri rimedi. C’è poi la parte spirituale, che va curata allo stesso modo.

Basterebbero 10 minuti di meditazione al giorno per sentirsi meglio, aver voglia di vivere ed eliminare i cattivi pensieri e la negatività. Ogni giorno, è terapeutico fare attenzione a ciò per cui si è felici e grati. Lo si può anche scrivere su un taccuino o diario. Infine, la felicità e la gentilezza attraggono pensieri positivi. Non serve tenere il muso tutto il giorno. Le cose belle nella vita esistono, fossero anche piccoli atti disinteressati come augurare il buongiorno al vicino. Tutto sta nell’imparare e goderseli.

