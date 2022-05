Che fine ha fatto l’OPA su Telecom? I possibili scenari secondo l’analisi grafica

Era fine novembre quando si abbatté sui mercati finanziari la notizia dell’offerta del fondo KKR su Telecom. Dopo qualche settimana di dibattito sull’argomento, e con un titolo che aveva raggiunto quota 0,5 euro, è praticamente calato il silenzio e contemporaneamente sono calate anche le quotazioni. Dal massimo raggiunto sulla spinta della notizia, infatti, è iniziata una discesa di circa il 60%. La conseguenza è stata che da inizio anno il titolo Telecom è stato il peggiore in Europa del settore comunicazione. Ha fatto peggio anche di titoli come Tiscali che negli ultimi anni non hanno certamente brillato per risultati brillanti.

Visto il silenzio di questi ultimi mesi ci si potrebbe chiedere che fine ha fatto l’OPA su Telecom. Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda analizzando il grafico del titolo.

Come si vede dal grafico, le ultime settimane sono state ingabbiate all’interno dell’intervallo 0,2588 euro – 0,2995 euro. Notiamo, poi, che la parte basse del range già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

A questo punto solo una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. I due possibili scenari sono indicati entrambi in figura.

Nel caso in cui si parta al rialzo, la proiezione rialzista è rappresentata dalla linea tratteggiata il cui obiettivo più probabile si trova in area 0,4274 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si trovano in area 0,6344 euro e in area 0,8414 euro, la massima estensione rialzista.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 0,08 euro, ma riteniamo che questo scenario sia molto improbabile.

La valutazione del titolo Telecom

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono Telecom Italia il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa rispetto alle attuali quotazioni. Quello che colpisce, però, è la forte differenza tra lo scenario più ottimistico e quello più pessimistico. Nel primo caso le azioni Telecom Italia risultano essere sottovalutate del 102%, nel secondo, invece, la sopravvalutazione è del 45%.

Che fine ha fatto l’OPA su Telecom? I possibili scenari secondo l’analisi grafica

Il titolo Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 19 maggio in rialzo dell’1,15% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,2728 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Per chi ama in Borsa l’appeal speculativo Telecom Italia potrebbe essere l’investimento giusto per il 2022