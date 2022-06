Siamo ormai entrati nel mese di giugno ma, per molti, le ferie sono ancora lontane. La maggior parte delle persone, infatti, va in vacanza nel mese di agosto. Per chi ancora non lo avesse fatto, questo è il momento per prenotare. Una delle mete più ambite è il mare. A riguardo, tra Italia ed estero, la scelta è davvero molto ampia. La Grecia è una destinazione che attira sempre molte persone. Fiore all’occhiello di questa meta è sicuramente il bel mare. I più giovani sono anche attirati dalla movida di alcune isole.

Tuttavia, molti spesso evitano di prenderla in considerazione perché temono sia troppo costosa. In realtà, oltre a Mykonos e Santorini, che sono ormai divenute mete “da vip”, vi sono tantissime altre isolette dai prezzi abbordabili. Ad esempio, ci sono delle isole economiche e dalla natura ancora allo stato selvaggio che sono adatte per famiglie. In questo articolo faremo un ulteriore approfondimento. Continueremo infatti a parlare di Grecia.

Soprannominata i Caraibi dello Ionio, quest’isola dal mare turchese incorniciata da verdi montagne offre relax e anche divertimento per giovani

L’isola che stiamo per presentare ai nostri Lettori è molto versatile. Oltre a un mare cristallino, offre anche una natura florida. In base alla zona prescelta per il soggiorno, offre la possibilità di godersi del sano relax o di scatenarsi in sport acquatici o party sulla spiaggia. Ci riferiamo a Lefkada, un’isola che si trova a cavallo tra le due isole greche del Mar Ionio, Cefalonia e Corfù. Oltre a bianche distese di sabbia, quest’isola ha una conformazione montuosa. Per questo è il luogo ideale anche per fare passeggiate ed escursioni tra i borghi di montagna.

I mille volti di Lefkada

Come già accennato, quest’isola ha molti volti e, di conseguenza, offre diversi spaccati. Per farci un’idea, la potremmo suddividere in 4 aree.

Lefkada città. La parte Nord, dove si trova anche la capitale dell’isola stessa. Qui le spiagge sono ventose e, per questo, frequentate da chi pratica windsurf o kitesurf. Il capoluogo è una cittadina interessante, vivace sia di giorno che di notte. Sul canale che divide Lefkada dalla terraferma ci sono molti bei locali;

Nydri. La costa orientale dell’isola, molto affollata di turisti e ricca di locali e discoteche. È il fulcro centrale dove si organizzano party e da dove partono varie crociere ed escursioni;

Vasiliki. Esposta al vento, è la zona che si affaccia su Cefalonia. Degna di nota è la splendida spiaggia di Agiofili. Questa zona è molto ricercata da kiter e surfisti;

costa occidentale. La zona più selvaggia nonché la più spettacolare dell’isola. È proprio qui che si trovano le spiagge più famose, come Porto Katsiki ed Egremni. Degno di nota è poi Agios Nikitas, un antico villaggio di pescatori molto caratteristico e da cui si godono tramonti mozzafiato.

In ogni caso, qualunque zona si prediliga e per qualunque scopo la si raggiunga, Lefkada presenta spiagge chiare e mare cristallino. Proprio per questo è soprannominata i Caraibi dello Ionio.

