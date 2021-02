Di segreti di bellezza ce ne sono infiniti. Chi consiglia pomate miracolose, chi è schiavo della chirurgia estetica e chi usa solo rimedi naturali casalinghi.

Oggi parleremo di una parte del viso fondamentale nella definizione del nostro sguardo e della nostra bellezza. Vedremo qual è la parte del viso più importante da curare per apparire più belle.

Il primo luogo su cui si posa lo sguardo

Vari studi di psicologia hanno confermato che il primo luogo su cui si posa lo sguardo mentre ci rapportiamo agli altri sono le sopracciglia. Questa parte del corpo è fondamentale nella comunicazione umana. Le sopracciglia esprimono emozioni e stati d’animo, comunicano assieme a noi come ci sentiamo. Per questi motivi le sopracciglia sono una zona su cui l’occhio dei nostri interlocutori si posa costantemente.

Di conseguenza le sopracciglia vanno curate e mantenute belle sempre. Tanto sono importanti che alcune star hanno addirittura fatto dei trapianti di bulbi piliferi per infoltirle.

Se vogliamo avere un aspetto attraente non possiamo assolutamente tralasciare la cura delle sopracciglia. Ora che la moda le vuole folte e ampie non possiamo assolutamente eccedere nella depilazione. Se le abbiamo rade possiamo optare per l’applicazione di extensions, per un riempimento a matita, per il microblading oppure le soap brows.

Se teniamo al nostro aspetto e curiamo il make up ora sappiamo che non è possibile tralasciare questo punto strategico, fulcro della comunicazione non verbale.

Questa è la parte del viso più importante da curare per apparire più belle

Abbiamo visto che le sopracciglia sono una parte centrale nel volto per cui l’occhio cade sempre su di loro. Averle curate e di bell’aspetto è quindi necessario se vogliamo apparire più belle e attraenti.

Con tutte queste tecniche tra cui scegliere non avremo più scuse per avere sopracciglia fatte in casa, asimmetriche e arruffate.