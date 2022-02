Come preparare delle polpettine di carne morbidissime, ma senza utilizzare la classica mollica di pane, oppure il comunissimo uovo di gallina?

Chi si diletta in cucina conosce bene i “drammi” che si consumano tra i fornelli. Dubbi insidiosi che arrivano nella nostra mente quando siamo intenti a cucinare qualcosa da mettere sotto i denti. Capita spesso, anche con le ricette più semplici e veloci.

Ci si chiede se è giusto il procedimento che stiamo adottando o se gli ingredienti sono di buona qualità. Addirittura, spesso si hanno dei dubbi sulla tipologia o sulla tempistica della cottura dei cibi. Molti, s’interrogano anche su come impiattare e servire le pietanze per sorprendere amici e parenti.

In tutto questo trambusto, può capitare di chiedersi come realizzare delle polpette morbide e saporire senza l’uso di uova o di pane nell’impasto.

L’intento della Redazione è proprio quello di svelare qualche piccolo segreto degli chef che possa migliorare le nostre polpette in una sola mossa.

Prima di scoprire quali sono queste polpette senza uova e senza mollica che stanno facendo impazzire il Mondo, ecco gli ultimi consigli di cucina proposti.

Dunque, ora siamo pronti per svelare il perché queste polpette senza uova e senza mollica di pane sono talmente morbide da sciogliersi in bocca grazie a questo segreto degli chef

Sono irresistibili! La loro consistenza è davvero invitante. Croccanti fuori e morbidissime al centro.

Per avere delle polpette perfette anche senza uova e senza mollica basta aggiungere un ingrediente molto amato: la ricotta.

Ingredienti

500 grammi di carne macinata;

120 grammi di ricotta;

100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

1 spicchio d’aglio;

sale q.b.;

prezzemolo fresco q.b.;

pangrattato q.b.

Procedimento

Inserire la carne in una ciotola, poi, aggiungere la ricotta e insaporire con un pizzico di sale. Mescolare con cura e aggiungere il prezzemolo tritato, poi il parmigiano e l’aglio tritato. Se l’impasto risulta troppo molle unire anche un po’ di pangrattato.

A questo punto, creare con le mani le polpette. Passarle nel pangrattato e friggerle in olio bollente. Trasferirle, poi, su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servirle ancora calde. Saranno una vera delizia e andranno sicuramente a ruba!