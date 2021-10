È difficile trovare un alimento migliore del pesce per mantenerci forti e in salute. Gli esperti hanno già confermato i suoi numerosi benefici per l’organismo e i vantaggi di integrarlo in una dieta equilibrata.

Per gustare un buon piatto a base di pesce non dobbiamo per forza recarci al ristorante. Anche da casa possiamo realizzare ricette squisite e altrettanto benefiche.

Ne è un chiaro esempio il piatto che ha ispirato il nostro articolo quest’oggi. Una prelibatezza a base di merluzzo che delizierà le papille gustative e rafforzerà il nostro cuore.

Sono una miniera di Omega 3 questi bocconcini di pesce dorati consigliati dagli esperti di salute

La carne di merluzzo si distingue per la sua delicatezza unita al sapore inconfondibile. In questo piatto la risalteremo al massimo abbinandola a ottimi ingredienti. Ecco tutto il necessario per 4 porzioni:

300 gr di bocconcini di merluzzo;

150 gr di ceci lessati;

due cucchiai di pane grattugiato;

un porro;

due cucchiai di farina di mais;

quattro cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale, pepe e curcuma q.b.

Laviamo i ceci e tagliamo i porri in fettine rotonde sottilissime. Li cuociamo a fiamma lenta in una pentola fino a farli appassire, aggiungendo la curcuma e un pizzico di sale.

Nel frattempo ci dedichiamo alla preparazione dei bocconcini di pesce. Impaniamo i pezzi di merluzzo con pane grattugiato e farina, quindi li cuociamo in padella con un filo d’olio.

Quando doreranno in superficie potremo spegnere la fiamma e spadellarli. Ora non ci resta che guarnirli con i ceci e i porri che avevamo preparato e una spolverata di pepe. Ed ecco pronto il nostro piatto speciale gustoso e super nutriente!

Sono una miniera di Omega 3 questi bocconcini di pesce dorati consigliati dagli esperti di salute. Infatti, gli acidi grassi polinsaturi del merluzzo contrasterebbero il colesterolo cattivo fornendo un valido aiuto al cuore.

Un’esplosione di gusto con questi abbinamenti consigliati

La carne di merluzzo ricorda un po’ il sapore di sgombro e orata. A differenza di queste, però, è decisamente più delicata in bocca e la si cuoce più in fretta.

Per donare ancora più sapore ai nostri bocconcini potremmo affiancargli delle squisite verdure. Prepariamo subito dei gustosi asparagi al burro o dei carciofi bolliti. Da provare anche l’accompagnamento con una fantastica salsa cocktail.

Per restare in tema ecco un altro alimento genuino eccezionale contro colesterolo e diabete alto che dovremmo consumare più spesso.