L’alimentazione gioca un ruolo determinante sulla nostra salute. Quello che mangiamo a lungo andare potrebbe condizionare in bene o in male il nostro benessere fisico.

Una dieta equilibrata è una delle armi migliori per combattere e ridurre il rischio di malattie gravi. Alcuni alimenti, grazie ai loro benefici, ci possono dare un aiuto importantissimo per rafforzare il nostro sistema immunitario.

Ancor meglio se riusciamo a unirli in un unico piatto sano e nutriente. Al riguardo, precedentemente avevamo consigliato questa squisita insalata per fare scorta di ferro e vitamina C.

Se dovessimo indicare una categoria di alimenti che non dovremmo mai farci mancare a tavola sarebbe di certo quella dei cereali. Alcuni di questi li consumiamo regolarmente mangiando pasta e pane.

Altri sono più raramente presenti nella nostra dieta, perché non li prendiamo spesso in considerazione o in quanto poco presenti negli alimenti comuni. Non per questo sarebbero da mettere da parte, perché sono tanto nutrienti quanto quelli più noti.

Proprio in questo articolo vogliamo parlare di un cereale estremamente benefico, ma che troppo di frequente ignoriamo. Vediamo qual è e perché fa così bene.

Pochi lo consumano ma questo cereale avrebbe un potere enorme contro colesterolo cattivo e diabete alto

Sicuramente lo avremo notato al supermercato in qualche contenitore o vaschetta di insalata, ma non gli avremo dato molto peso. Eppure, potrebbe rivelarsi una miniera di benefici e contrastare diversi problemi a cui molti di noi vanno incontro ogni giorno.

L’alimento al quale ci riferiamo è il farro. Per chi non lo sapesse, questo termine indica 3 varietà diverse di frumento. La più diffusa in Italia si chiama Triticum dicoccum.

Tutti i benefici di un prodotto straordinariamente salutare

Non basterebbe qualche riga per spiegare tutte le eccellenti proprietà di questo alimento purtroppo sottovalutato. Per prima cosa bisogna sapere che pochi lo consumano ma questo cereale avrebbe un potere enorme contro colesterolo cattivo e diabete alto. Come riportano gli esperti in materia, infatti, grazie alle fibre e alla niacina il farro potrebbe aiutarci ad abbassare i livelli di colesterolo LDL.

Sarebbe anche un buon rimedio per controllare la quantità di zuccheri nel sangue e di conseguenza contrastare lo sviluppo del diabete di tipo 2. Inoltre, ha un alto potere saziante ed è un lassativo naturale che provvederebbe a depurare l’organismo.

