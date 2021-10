La ciclicità della moda fa tornare alla ribalta capi che credevamo ormai dimenticati. Tornano i trench in pelle, il velluto a coste e il motivo scozzese, anche se in chiave più moderna. All’origine di queste rinascite ci sono spesso le star, che dimostrano come gli accostamenti più pensabili possano funzionare. Per quanto riguarda i pantaloni di questo autunno lo sguardo si fissa su Da Paula Cariatydes e Freya Allan, per i loro motivi stampati e “lavorati”. Già dall’estate però si nota una tendenza figlia di un’epoca ormai passata. Infatti, il pantalone che dona a tutte ritorna direttamente dagli anni ’70 per l’autunno.

La moda degli anni ’70

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La moda di oggi sembra coesistere in modo armonioso con quella di ieri. Spesso infatti le star ci mostrano accostamenti che mai ci saremmo immaginati, come pantaloni tartan e felpe col cappuccio. Adesso però si impone con prepotenza lo stile degli anni ’70 con il suo look davvero inconfondibile. Si ispira alla musica funk, alla cultura black del tempo con una lontana reminiscenza da figli dei fiori. Tutto questo si materializza in giacche in pelle, colletti a punta, motivi eccentrici e gli immortali pantaloni a zampa d’elefante.

Il pantalone che dona a tutte ritorna direttamente dagli anni ’70 per l’autunno

Quindi, fra le novità da portare nell’armadio in autunno ci sono proprio i pantaloni a base larga. A volte i pantaloni rimangono aderenti sino al polpaccio per poi aprirsi come un fiore. Altri modelli invece si allargano gradualmente già da sopra il ginocchio. Questa varietà ci permette di scegliere il modello di pantalone a zampa d’elefante più adatto al nostro fisico.

Non è finita qua. Questi pantaloni a volte si aprono e scoprono una sorpresa nascosta: un dettaglio magari di un altro colore che riesce a creare un piacevole sfarfallio cromato mentre camminiamo.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, possiamo utilizzare un top semplice ma con un capospalla che lo valorizzi. Una delle scelte più in voga questa stagione è sicuramente il cappotto in pelle, non necessariamente in stile motociclista. Le scarpe da indossare assolutamente con questo modello sono gli stivali platform oppure delle sneaker dalla suola alta.

Certo, i pantaloni a zampa d’elefante non hanno sostituito i classici skinny jeans. Eppure, questa novità dà una boccata d’aria fresca anche a chi porta taglie oltre la M. Negli ultimi tempi infatti sembrava che le uniche opzioni fossero jeans stretti o leggins. Fortunatamente da qualche tempo ci sono anche i jeans “da mamma”, che rimangono stretti in vita ma non sulle gambe.

Per quanto riguarda la scelta della tonalità, non possiamo sbagliare con i colori perfetti per le over 40 dettano la moda autunno 2021 ringiovanendo con stile.