Fra gli alimenti più importanti da inserire nella nostra dieta troviamo sicuramente i ceci. Coltivati da millenni soprattutto nelle regioni orientali e del Mediterraneo, questi legumi sono molto duttili in cucina.

Grazie al loro sapore delicato, infatti, essi vengono utilizzati in svariate ricette senza mai sfigurare.

A livello nutrizionale, i ceci possiedono davvero moltissime proprietà benefiche. Infatti, sono un’ottima fonte di proteine vegetali, fibre, vitamine e sali minerali, tra cui magnesio, calcio e fosforo.

Oltre a ciò, contengono molte saponine, che sono sostanze utili per tenere a bada i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue.

Inoltre, hanno soltanto 120 calorie (ogni 100 grammi di ceci secchi bolliti) e sono fonte di grassi omega 3 importanti per il cuore.

Tra poco, quindi, scopriremo come utilizzare questi legumi nutrienti e sostanziosi, proponendo un’ottima ricetta che sbalordirà qualsiasi commensale.

Sono un concentrato di vitamine e omega 3 queste spettacolari polpette di ceci perfette per stuzzicare l’appetito

Per realizzare le nostre deliziosissime polpette di ceci, dobbiamo innanzitutto tenere in ammollo per tutta la notte 250 grammi di ceci secchi. Una volta sciacquati, lessiamoli in abbondante acqua per circa 90 minuti, scoliamoli e frulliamoli riducendoli in crema.

A questo punto, immergiamo un paio di fette di pan bauletto nel latte, strizziamole bene ed accorpiamole in una ciotola insieme alla crema di ceci.

Dopo di che, aggiungiamo anche 2 cucchiai di Parmigiano grattugiato, un uovo, un pizzico di sale ed una manciata di prezzemolo tritato. Iniziamo ad impastare tenendo d’occhio la consistenza, perché se l’impasto è troppo umido andrà arricchito con del pangrattato.

Formiamo dunque delle polpette ed in ognuna di esse inseriamo anche un cubetto di scamorza. Una volta chiuse, immergiamole prima in un uovo sbattuto, poi nel pangrattato ed infine disponiamole su una teglia con carta forno. Inforniamo per circa 20 minuti a 180 grammi e, una volta terminata la cottura, saremo finalmente pronti per servire.

Una salsina davvero eccezionale

Quindi, abbiamo appena visto che sono un concentrato di vitamine e omega 3 queste spettacolari polpette di ceci perfette per stuzzicare l’appetito. Una volta pronte, possiamo abbinare le nostre polpette a diverse salsine, per rendere il loro gusto ancor più memorabile. Ad esempio, potremmo abbinarle ad un’ottima salsa “labneh” fatta in casa.

Innanzitutto mescoliamo 200 grammi di yogurt bianco e 200 di yogurt di capra. A questo punto, bagniamo e strizziamo un paio di garze e rivestiamo un colino a maglie strette. Versiamo il mix di yogurt nella garza, chiudiamo con un nodo ed appoggiamo il colino su una ciotola. Dopo 8 ore in frigorifero, lo yogurt perderà circa la metà del siero, che possiamo utilizzare in altre ricette.

Ora non ci resterà che insaporire il tutto con olio d’oliva, sale, timo, cumino, semi di sesamo, origano e mescolare.