Spesso basta un solo ingrediente protagonista per realizzare davvero un gran numero di ricette dolci. Gli agrumi, in questo, forniscono davvero un grandissimo aiuto ed è impossibile non conquistare tutti quando entra in gioco il limone. Bisogna saperlo dosare e usare con le giuste attenzioni, ma il limone è un ingrediente di grandissimo successo nella pasticceria. Questa guida intende raccogliere le migliori ricette di dolci che vedono protagonista proprio quest’agrume. Sono tutti profumatissimi e super golosi questi 8 dolci al limone dal successo assicurato sia per grandi che per piccini. Ecco subito a quali delizie il Team di Cucina di ProiezionidiBorsa si riferisce.

Le prime 4 delizie al limone che bisogna provare almeno una volta nella vita

La nostra prima idea sono le buonissime frittelle dolci di ricotta e limone che si preparano davvero in pochissimo tempo. Somigliano molto alle tanto famose frittelle di Carnevale e, ovviamente, occorrerà friggerle in olio bollente.

Non per forza il limone deve necessariamente costituire un ingrediente da includere nell’impasto. È possibile usarlo per preparare una glassa in cui intingere buonissimi bignè di pasta choux. A questo proposito la Redazione consiglia anche come non avere mai più bignè sgonfi e molli grazie a questi consigli salva ricetta.

Non può mancare nella lista anche una torta, come quella soffice di mele e limone. I due ingredienti sono perfetti da fondere insieme e usare il frullato di limone in una torta di mele è un vero tocco da chef.

Il limone è anche spesso protagonista di creme al cucchiaio, proprio come la crema diplomatica o quella inglese.

Sono davvero deliziosi anche i plumcake al limone e mele senza burro. Per realizzare questo dolce perfettamente basta seguire le 10 regole d’oro per plumcake con i fiocchi che profumano di bontà e gonfi da fare invidia.

Chi vuole puntare su qualcosa di semplice deve preferire i biscotti al limone dall’impasto molto simile alla normalissima frolla. Questi sono particolarmente indicati per i bambini.

Per chi cerca, invece, il dolce meno calorico ne può prepararne uno al cucchiaio alternando strati di kiwi, savoiardi e crema al limone.

E non può mancare anche la crostata di fragole e crema di limone, perfetta come fine pasto di qualsiasi menu che si rispetti.