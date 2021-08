Come sappiamo bene, durante i mesi estivi dobbiamo fronteggiare in casa la presenza di insetti e animali. I quali, in inverno, non sono così presenti come durante questa stagione. I motivi per cui ciò accade sono diversi ma ben comprensibili. Dalle alte temperature che favoriscono la loro comparsa alle finestre di casa che rimangono aperte per molto più tempo, la lista è lunga. A prescindere dalle cause rimangono ad ogni modo delle presenze a dir poco sgradite e fastidiose. Per questo motivo è importante, se non addirittura necessario, trovare delle soluzioni efficienti in grado di allontanarli.

Allontanarli ma non ucciderli

Ci sono diversi approcci con cui possiamo decidere di affrontare questo problema. Il primo prevede il posizionamento di trappole mortali. Le quali puntano ad attirare l’animale con qualcosa a lui gradito per poi avvelenarlo. Il secondo invece si basa su alimenti e ingredienti repellenti, che dunque hanno come scopo quello di tenerlo lontano da casa e dal giardino. Oltre a risparmiargli la vita, quest’ultimo approccio si rivela estremamente efficace. Soprattutto se portato a termine servendosi dei giusti strumenti. Come ad esempio quello di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Incredibile ma basta mettere questa erba aromatica in casa per sbarazzarsi delle temibili blatte

Nella maggior parte dei casi i metodi di questo tipo si basano sull’azione repellente di piante ed oli naturali. Difatti qualche settimana fa avevamo rivelato ai nostri Lettori come fare per non avere mai più blatte per casa o in balcone grazie a questo fantastico rimedio naturale. Allo stesso modo in questo articolo sveleremo un’altra tecnica che però, questa volta, si basa su tutt’altro ingrediente. Scopriamo quale. Infatti è incredibile ma basta mettere questa erba aromatica in casa per sbarazzarsi delle temibili blatte.

Ci riferiamo al coriandolo. Per quanto non sia utilizzata come altre, questa pianta erbacea si rivela ideale per raggiungere lo scopo di tenere lontani gli scarafaggi. In quanto, allo stesso modo di alloro e aglio, mostra un’azione fortemente repellente nei confronti di questi animali. Il consiglio dunque è quello di farla crescere sul davanzale oppure di posizionarla strategicamente per casa. Negli angoli o nelle stanze in cui, in passato, abbiamo notato la presenza di questi fastidiosissimi esemplari. Come possiamo vedere si tratta di una tecnica naturale che presenta più vantaggi. Innanzitutto dal punto di vista del risparmio, in quanto ci permette di non acquistare dei prodotti appositi. In secondo luogo per una questione legata alla vita delle blatte che, in ogni caso, rimangono animali innocenti e innocui.