Decorare le pietanze è una vera e propria arte dei più abili. In cucina anche l’occhio vuole la sua parte e bisogna impreziosire ogni preparazione anche alla vista oltre che al palato. Basta osservare qualche piatto famoso per notare una presenza decorativa costante. Il ravanello decora i piatti di straordinari chef, ma usato così regala un’esplosione di gusto indimenticabile. Molti, infatti, lo utilizzano solo a livello decorativo, senza conoscere questi incredibili modi per renderlo il vero protagonista del piatto.

Le migliori ricette a base di questo ortaggio e gli incredibili modi di trasformarlo

Questa rassegna ai migliori modi di usare il ravanello in cucina deve iniziare con un’insalatona fresca ed estiva. Il sapore del ravanello è appena piccante e leggermente pungente. Esso sposa bene il gusto fresco del pomodoro e quello delicato di carni bianche come pollo e tacchino.

Un primo modo intelligente di usarlo è quindi l’insalata di pollo, ravanello e pomodorini. Suggeriamo di scottare il pollo sulla griglia per una versione più light o di panarlo e friggerlo in bocconcini per un’insalata più briosa.

È impossibile, inoltre, resistere a un fresco toast con salmone e ravanelli e una buona dose di avocado. Questo trio conferisce al tutto un sapore speziato e orientale davvero interessante e poi è un’alternativa al banale e consueto toast.

Per un altro piatto fresco, suggeriamo di sperimentare il gazpacho di ravanello da servire rigorosamente freddo. Bisognerà lessare i ravanelli e ridurli in una sorta di vellutata fredda con l’aggiunta di latte e un po’ d’acqua. Salare, pepare e speziare e, per un tocco più particolare, suggeriamo di usare appena un po’ di formaggio di capra da fondere nella vellutata.

Per le cene estive è possibile pensare a un gustoso risotto al ravanello. Basta tritarlo e aggiungerlo al risotto in cottura insieme a burro e parmigiano.

I ravanelli rappresentano anche un contorno davvero interessante. Basta arrostirli in forno dopo averli tagliati a metà. Poi condirli con olio, sale, pepe, aglio e prezzemolo tritato.

Per un’alternativa totalmente green, consigliamo di preparare una mousse di avocado e ravanelli con entrambi gli ingredienti crudi. Basterà usare poca gelatina in fogli per far rapprendere un tortino freddo da preparare con questa mousse.

Per approfondire la sua coltivazione come ortaggio

