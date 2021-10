Il contraddittorio con il Fisco non richiede necessariamente lo svolgimento in forma orale. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24143 del 08/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di contraddittorio tra Fisco e contribuente. Nella specie, il contribuente aveva impugnato quattro avvisi di accertamento, emessi in base agli indici di maggiore capacità di spesa (accertamento sintetico). La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto l’appello. I giudici di secondo grado avevano infatti rilevato che il contraddittorio era stato interrotto dall’Ufficio, ancorchè il contribuente avesse fatto richiesta di un colloquio conclusivo. L’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo che la normativa all’epoca vigente non prevedeva l’obbligo del contraddittorio, introdotto solo successivamente. Contraddittorio che, peraltro, si era svolto mediante scambio documentale, non essendo prescritto a pena di nullità lo svolgimento orale.

La decisione

Secondo la Suprema Corte le censure erano fondate. Evidenziano i giudici di legittimità che la norma vigente per gli anni di imposta in questione non prevedeva l’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente. E, a maggior ragione, la mancanza del contraddittorio non poteva quindi essere sanzionata con la nullità. Inoltre, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto verificare, in concreto, se vi fosse stata, e con quali forme, una preventiva interlocuzione fra le parti. E se questa fosse stata esaustiva delle esigenze proprie del contraddittorio.

Conclusioni

In conclusione, nel caso in esame era pacifico che vi era stato, prima dell’emissione dell’accertamento, un consistente scambio epistolare fra Ufficio e contribuente. E, afferma la Cassazione, in linea con la tesi dell’Amministrazione, lo scambio epistolare è esaustivo delle esigenze del contraddittorio. In sostanza, il contraddittorio con il Fisco non richiede necessariamente lo svolgimento in forma orale.

Approfondimento

