La borsa è un accessorio che per noi donne è indispensabile. Non solo serve a contenere tutto quello di cui abbiamo, o potremmo avere, bisogno, portandoci dietro così qualcosa di simile alla borsa di Mary Poppins. Ma va a completare i nostri look dandogli quel tocco di personalità e originalità in più.

Dunque, la comodità spesso conta quanto la bellezza esteriore.

Nell’articolo di oggi parliamo proprio di 3 borse comode e belle, adatte per l’autunno se abbiamo un budget entro i 100 euro.

Sono perfette per questa stagione perché i loro materiali sono estremamente pratici e versatili pensati per poterle sfoggiare nell’arco dell’intera giornata ricca d’impegni.

Queste borse le possiamo portare con noi dal mattino alla sera: impeccabili con look da lavoro e meravigliose per un aperitivo di fine giornata.

Ecco 3 bellissime e comode borse da donna adatte per l’autunno e a meno di 100 euro

Partiamo dalle prime due borse che sono quelle un po’ più capienti per chi ha bisogno di spazio ma non vuole optare per una maxi bag.

La prima è del brand Longchampe Paris e il modello si chiama “Le pliage”. Per crearla gli stilisti hanno preso spunti dagli origami giapponesi. Infatti, si tratta di una borsa totalmente ripiegabile, quasi in formato tascabile, che occupa pochissimo spazio nel guardaroba o in valigia. La pliage, inoltre, è super leggera e abbastanza resistente. I suoi materiali principali sono la tela di poliammide, in tantissime varianti di colore, e la vacchetta marrone per la chiusura e i manici. Questi permettono di portare comodamente la borsa a spalla e, invece, per quanto riguarda la chiusura, una zip protegge tutto il contenuto. Il costo di questa borsa taglia L è di 95 euro mentre nell’altra versione, taglia S, è di 85 euro.

La seconda borsa è del brand Save my bag e si chiama “Miss Plus”. Questa rappresenta un’evoluzione della loro iconica borsa “Miss” con l’aggiunta di una chiusura zip sopra il tipico fiocchetto. Il suo materiale è l’innovativo Poly-Fabric con Lycra, creato e brevettato dagli ideatori del brand, che rende la borsa leggera, resistente, durevole ma estremamente chic. I manici non sono molto lunghi ma potremmo riuscire comunque a metterla a spalla grazie alla sua morbidezza. Il suo costo è di 90 euro.

La più piccola

Passiamo, infine, alla più piccola del gruppo adatta a chi vuole qualcosa di poco visibili ma senza rinunciare alla comodità. Questa è del brand Hervé Chapelier ed è la taglia S con manici piccoli per portarla a mano. La caratteristica che rende unica questa borsa non è solo la forma, una sorta di trapezio al contrario, ma il colore. Infatti, la base e la parte superiore della borsa, quella che contorna la zip, sono di un colore diverso rispetto a quello dei laterali. Le combinazioni sono tantissime, alcune più sobrie come il bianco e il nero, altre più audaci come l’azzurro e il viola. Il materiale, invece, è il Nylon e per i manici il polipropilene. Il costo, infine, è di 83 euro.

Ecco, quindi, quali sono le 3 bellissime e comode borse da donna adatte per l’autunno e a meno di 100 euro da abbinare a qualsiasi look per essere pratiche e raffinate.