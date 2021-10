Tutti desideriamo bere la mattina il caffè perfetto. Quello dal gusto unico, con una leggera cremina sopra e soprattutto senza polvere o senza un sapore di bruciato. Ma come possiamo fare? Spesso si suggerisce di non lavare la moka con il sapone e di non metterla in lavastoviglie. Ma quando la laviamo a mano c’è una piccola parte della moka che va pulita e molti si dimenticano di farlo. È una parte fondamentale della caffettiera che non deve rimanere sporca.

Il caffè della moka o quello della macchinetta

Le persone nel Mondo possiamo racchiuderle all’interno di due macro categorie: quelli che bevono il caffè della moka e quelli che preferiscono la macchinetta del caffè. Poi ci sarebbe la terza categoria ovvero quella che non beve caffè, ma a loro come pulire la moka sicuramente non interessa. Magari può interessare come rimuovere le macchie di tè dalla tazza. Se per la macchinetta del caffè ci sono determinati metodi che riguardano la pulizia, per la moka ne abbiamo solo uno: l’acqua calda. Ma a volte questa non basta per pulire veramente bene la nostra caffettiera, soprattutto per una sua piccola parte.

C’è una piccola parte della moka che va pulita e molti si dimenticano di farlo

Tutti sappiamo come è fatta la moka. Abbiamo la caldaia sotto, il contenitore del caffè che bisogna inserire nella caldaia, e la parte superiore dove esce il caffè. Nella parte inferiore di quest’ultima abbiamo un filtro con una guarnizione di gomma. Ecco proprio qui dobbiamo fare attenzione per due motivi.

Il primo motivo è che la guarnizione di gomma dopo tanto tempo si consuma e quindi deve essere cambiata. Al supermercato si possono acquistare i cambi della guarnizione. Deve essere cambiata perché questa con il tempo si brucerà e delle piccole parti di gomma bruciata potrebbero dare quel sapore di gomma e bruciato al caffè.

Altra cosa fondamentale è, dopo aver bevuto il caffè e lavato la caffettiera, prendere il retro di un cucchiaino e rimuovere tutto il caffè che si è incastrato nella gomma e nella circonferenza. Pulire a fondo la caffettiera è un gesto sicuramente importante, ma avendo quella zona pulita sarà anche più facile capire quando bisogna cambiare la guarnizione di gomma perché consumata o quando invece è ancora integra.

Quindi la prossima volta che facciamo il caffè controlliamo com’è la situazione e puliamo bene la guarnizione di gomma, facendo attenzione a non romperla.

