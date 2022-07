Sono questi i tre rimedi sicuri contro lo sfregamento delle cosce in estate

Il doloroso sfregamento delle cosce a cui molti vanno incontro in estate è un fenomeno talmente comune da avere un nome: chafing. Può essere non soltanto irritante e fastidioso, ma anche molto doloroso quando la pelle si irrita al punto da sanguinare. Se il problema non è molto grave, possiamo prevenirlo applicando del borotalco sull’area dello sfregamento. Ma molto spesso questo non è abbastanza. Ecco quindi tre consigli sicuri per evitare il dolore e l’irritazione dovuti allo sfregamento delle cosce.

Non depilare la zona dell’interno coscia

All’origine del problema c’è molto spesso il fatto che la pelle fa troppo attrito. Il rimedio in questi casi è semplice: basta evitare la depilazione in quella zona. La presenza dei peli, infatti, permette alla pelle delle cosce di non sfregare direttamente, e quindi aiuta molto ad evitare l’irritazione e il dolore. Inoltre, la ricrescita dei peli dopo la depilazione contribuisce in maniera sostanziale a rendere la pelle più irritata e delicata. Evitando di depilare la zona in cui sfregano le cosce potremo prevenire in grande misura il fastidio.

Un secondo rimedio contro lo sfregamento delle cosce consiste nell’applicare della vaselina nell’area interessata. La vaselina permette alla pelle di ‘scorrere’ senza attrito, e quindi di non irritarsi. La vaselina andrebbe applicata preventivamente se sappiamo che dovremo camminare molto, o nelle giornate molto calde in cui è probabile che suderemo parecchio.

Applichiamo la vaselina e non indossiamo vestiti aderenti di materiali artificiali

Scegliamo lino, cotone o seta per evitare l'attrito, e per permettere alla pelle di asciugare velocemente quando sudiamo.

Non trascuriamo pelle secca o irritazioni che possono infettarsi

Non dovremmo mai sottovalutare o trascurare disturbi come la pelle eccessivamente secca (che potrebbe essere sintomo di una carenza alimentare) o un irritazione che da segni di infezione, con eccesso di prurito, dolore o pus. Se notiamo che lo sfregamento delle cosce provoca un’infezione della pelle è assolutamente imperativo rivolgersi prontamente a un medico.

