Anche il mese di luglio sta per volgere al termine. Oggi è venerdì 22 luglio. Un nuovo weekend è quindi alle porte. Molti saranno in procinto di partire. Molti altri, invece, dovranno aspettare l’arrivo di agosto. Ma ormai manca davvero pochissimo. Ovunque ci si trovi, andiamo allora a scoprire come si prospetta l’oroscopo per questo weekend che ci conduce a grandi passi nel mese simbolo dell’estate. Il mese di luglio non è partito proprio bene per alcuni segni zodiacali.

Sappiamo bene che, però, stelle e pianeti continuano imperterriti i loro moti, entrando ed uscendo nelle case dei vari segni. Per fortuna, le previsioni cambiano ogni settimana. All’inizio di questa settimana, la Luna ha fatto il suo ingresso nel segno del Capricorno. Domani, invece, il Sole entrerà nel segno del Leone. Leggiamo le previsioni astrologiche concentrandoci su alcuni segni particolarmente fortunati.

23 e 24 luglio pazzeschi per 3 segni zodiacali con soldi, amore e novità

Per il segno dell’Acquario si prospetta un fine settimana molto piacevole e divertente. Da trascorrere in compagnia di buoni amici, magari organizzando una bella gita fuori porta. Le prossime ore saranno oltremodo positive per il settore sentimentale. Chi è in coppia sorprenderà il partner con momenti piccanti, risvegliando una passione un po’ sopita. Chi invece è ancora alla ricerca dell’anima gemella, potrà fare piacevoli incontri. L’importante è essere intraprendenti e fare il primo passo. Bando quindi alla timidezza e a qualsiasi titubanza!

Soldi in arrivo per il Capricorno

La fortuna bacerà anche i nati sotto il segno del Capricorno. In questo caso, però, la buona sorte si concentrerà principalmente sul settore economico. È in arrivo una bella somma di soldi che volgerà in positivo l’estate. Questi soldi potrebbero arrivare dalla chiusura di un ottimo affare, piuttosto che dalla vendita di un immobile. Ogni tanto, però, bisogna anche sapersi prendere una pausa. Perché allora non cogliere l’occasione di questa felice entrata per organizzare un bel viaggetto? Magari anche solo qualche giorno al mare. L’importante è staccare la spina e trovare il modo per rilassare corpo e mente.

Novità per il segno dello Scorpione

In questi giorni lo Scorpione sarà particolarmente energico e animato da tante idee e progetti. In questo clima, giungerà inaspettata una piacevolissima notizia. Potrebbe riguardare qualsiasi settore: una promozione sul lavoro, una vincita o una proposta di matrimonio. Comunque sia, si tratterà sempre di un felice evento che rallegrerà questi giorni d’estate. Quindi, si attendono 23 e 24 luglio pazzeschi per 3 segni zodiacali fortunatissimi.

