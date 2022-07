Se dovessimo immaginare un derby abiti da sposa da principessa oppure a sirena, potremmo decisamente dire “principessa batte sirena 3 a 0”. Nelle collezioni sposa 2023 alcune linee sembrano essere ricorrenti e delineare una tendenza. Particolari, tessuti e ricami sono di maestria sartoriale per lasciare di stucco tutti quando la sposa farà il suo ingresso alla cerimonia.

Da principessa o a sirena, ecco gli abiti da sposa di tendenza nel 2023

Sicuramente i volumi esagerati si ispirano alle dame ottocentesche. Questi modelli fanno sognare rievocando l’abito di Sissi o della principessa Diana.

I tessuti sono di elevata qualità con ii pizzi ricamati con cascate floreali che si riversano su tutto l’abito. Alle ultime sfilate si sono visti anche molti fiori 3 D tono su tono ma anche colorati.

Le scollature a V paiono la tendenza per i corpetti ma il vero must have riguarda le maniche. Sono moltissime le case di moda che hanno presentato per il 2023 le maniche removibili.

Vediamo quindi quali saranno i modelli più di tendenza per il prossimo anno.

L’abito vaporoso

L’abito torna ad essere sontuoso, quello da principessa che tutte noi da bambine avremmo voluto indossare. L’Atelier Pronovias ha presentato alle Bridal Fashon Weel la collezione ispirata alla corte di Versailles. Maniche volutamente esagerate incorniciano dei corpetti bustier. Da un punto vita particolare stretto partono delle gonne ampissime con voluttuose onde.

Le maniche che si staccano

Un particolare che nel 2023 farà furore sono le maniche a palloncino rimovibili. Queste maniche partono da appena sopra il gomito, talvolta allo stesso livello della scollatura del bustier come il modello Verace di Rosa Clarà o Alma Novia.

Il bianco

Inutile dirlo ma il bianco candido domina le tendenze dell’abito nuziale 2023. Basta con colori eccentrici, pastello ma anche con tutta la gamma dei crema. Il bianco sarà la scelta anche per i futuri mariti proprio come Ben Affleck appena convolato a nozze con J-Lo.

I pizzi e le scollature

I tessuti sono decisamente sfarzosi e il 2023 vede un grande ritorno dei pizzi ricamati a mano. Le trame pregiate saranno poi colme di fiori 3D applicati lungo tutto l’abito.

Un uso estremamente elegante del pizzo è proposto nella collezione Nicole Sposa 2023. Per quanto riguarda le scollature, si predilige la scollatura profonda a “V” che valorizza il décolleté e slancia il busto.

Il ritorno del fiocco

Il fiocco su un abito da sposa dovrebbe essere sempre discreto onde evitare di essere fuori luogo. Questo dettaglio è tornato di gran moda per gli abiti 2023 non solo annodato sulla schiena ma anche sulla spalla. Fra gli altri lo abbiamo notato in alcuni modelli di Amsale.

Da principessa o a sirena, gli abiti da sposa 2023 saranno decisamente poco minimal, in controtendenza con la moda più recente.

