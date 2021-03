La pelle secca, pruriginosa e squamosa è purtroppo un disturbo che colpisce molti regolarmente, soprattutto d’inverno. Le cause possono essere molteplici, dalle allergie, ai materiali dei vestiti che indossiamo, a saponi e bagnoschiuma troppo aggressivi. Se però anche con l’uso di capi delicati e creme idratanti il prurito non se ne va, e sembra sempre peggiorare, la causa potrebbe essere una carenza alimentare.

Per il benessere della pelle, infatti, è necessario avere una dieta bilanciata e assumere tutti i nutrienti necessari. Ma c’è una vitamina in particolare la cui assenza può causare problemi alla pelle. La mancanza di questa vitamina può causare prurito e pelle secca, ecco come porre rimedio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La vitamina A è fondamentale per la pelle

Prurito e pelle secca possono essere causati da una carenza di vitamina A. La vitamina A è fondamentale per il benessere della pelle, ma anche per la formazione delle ossa, e dei capelli. Inoltre protegge la pelle dai danni causati dai raggi solari, e ne previene l’invecchiamento grazie alle sue capacità antiossidanti. Una carenza di vitamina A ha effetti deleteri sul nostro organismo. La mancanza di questa vitamina può causare prurito e pelle secca, ecco come porre rimedio.

Sì a verdura verde e arancione

Ma quali alimenti dobbiamo consumare per aumentare l’assunzione di vitamina A?

Fortunatamente molti alimenti sia vegetali che animali contengono buone quantità di vitamina A. Alimenti di colore arancione, come carote, zucche, albicocche e meloni, ne sono molto ricchi. Molto importanti anche le verdure a foglia verde, come coste, spinaci, cicoria, lattuga e molti tipi di insalate.

Per quanto riguarda i prodotti animali, sono buone fonti di vitamina A il latte e l’uovo, soprattutto il tuorlo.

Se quindi soffriamo di pelle secca, squamosa e pruriginosa, facciamo attenzione non solo ai prodotti che utilizziamo, ma anche alla nostra dieta.

Ovviamente in caso di sintomi preoccupanti e gravi, occorre sempre rivolgersi a un dermatologo che ci saprà consigliare la cura più adatta a noi.

Se il disturbo di presenta soprattutto dopo la doccia, per rimediare alla pelle secca possiamo utilizzare questo trucco mentre ci laviamo.