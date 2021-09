Quando ci inoltriamo nel reparto dei succhi e delle bevande del supermercato, vediamo tantissimi prodotti. La metà ci sembrano tutti succhi di frutta, ma un’osservazione più attenta potrebbe portarci a cambiare idea. Infatti, un’indagine di AltroConsumo ha rivelato ai consumatori gli indicatori da tenere sott’occhio per scegliere i migliori succhi di frutta.

Non solo, ci ha anche fatto capire che non tutte le bevande che pensiamo essere dei succhi di frutta poi lo sono per davvero. Ciò che conta è la loro composizione. Infatti, basta qualche ingrediente diverso e una bevanda non può chiamarsi succo di frutta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli indicatori fondamentali dei succhi e le loro denominazioni

Il succo di frutta è una bevanda che si costituisce integralmente dal succo. Per ottenerlo, infatti, occorre spremere il frutto in questione e non trattarlo ulteriormente. Si può permettere anche una diluizione di un succo concentrato.

Un secondo caso è relativo al nettare di frutta. Infatti, in questa casistica possiamo trovare delle percentuali di frutta diverse. Il minimo consentito è il 25% per quanto riguarda il nettare di banana, il 40% per quello dell’albicocca e il 50% per la pera. Il nettare è una bevanda che si compone di questa base di succo con l’aggiunta di acqua e zucchero, ma con un massimale che non deve superare il 20% del totale.

Oltre a tutto questo, possiamo anche trovare di glucosio, del succo di limone e dello sciroppo di glucosio. Tuttavia, restano vietati gli aromi. Infine, l’ultimo caso riguarda le cosiddette bevande a base di succo. Qui, il succo di frutta puro può toccare anche solo il 12% del totale.

Sono questi i succhi di frutta migliori da comprare al supermercato secondo un recente report

Innanzitutto, bisogna controllare per bene la lista di questi ingredienti. Le confezioni, infatti, sembrano tutte uguali, ma ciò che c’è dentro cambia. Inoltre, sia il succo di frutta sia il nettare non vanno considerati come dei sostituti della frutta.

Per vari processi chimici di preparazione, presentano meno fibre e meno vitamine della frutta fresca. Infine, il nettare di frutta non dobbiamo scartarlo a prescindere dal nostro consumo. Dovremmo solo cercare di consumarlo di meno. Una colazione su due, ad esempio, potremmo sostituirli con una bella spremuta d’arancia. Dunque, come abbiamo visto, sono questi i succhi di frutta migliori da comprare al supermercato secondo un recente report.

Approfondimento

È questa la seconda acqua più venduta al supermercato in Francia.