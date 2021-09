È questa la seconda acqua più venduta al supermercato in Francia

Gli italiani comprano molto spesso l’acqua al supermercato. Benché nel nostro Paese abbiamo controlli severissimi per l’acqua dei nostri rubinetti, siamo ancora quel popolo che ha sempre l’acqua in bottiglia sulla tavola. Il punto è che quando dobbiamo scegliere quale acqua comprare ci confrontiamo a delle scelte molto difficili.

La prima riguarda la nostra voglia di cambiare, di uscire dalle nostre abitudini. Infatti, quando troviamo un’acqua che ci piace, abbiamo la tendenza di comprare solo quella. La seconda ragione per cui è difficile provare altre acque è il loro costo. Spesso, l’acqua minerale può arrivare a costare anche tanti soldi, proprio come la famosa acqua norvegese. Tuttavia, l’acqua è l’alimento base della nostra salute e per questa ragione non dovemmo fare troppe economie. In particolare, molti la evitano ma questa è le la seconda acqua più venduta al supermercato in Francia

Arriva dalla Francia

L’acqua di cui vorremmo parlare oggi la possiamo trovare facilmente in ogni supermercato italiano. In particolare, arriva dalla Savoia che è una regione molto cara a noi italiani. In passato, infatti, faceva parte del regno di Sardegna ed era molto legata al Piemonte, alla Lombardia e alla Liguria.

Si tratta naturalmente dell’acqua Evian, che arriva dall’omonima cittadina lacustre. La grande rivista LSA, specializzata nel consumo di prodotti agroalimentari, ha condotto un’analisi di mercato e una ricerca. L’acqua Evian è la seconda più venduta in Francia, preceduta solo dalla cristalline.

Tutti hanno in mente l’edizione limitata dell’acqua Evian con la collaborazione di Chiara Ferragni. Certo, questo tipo d’acqua può produrre dei brand alla moda che sono legati a collaborazioni con influencer ed attori. Tuttavia, ben il 13.9% dei francesi la sceglie come acqua di tutti i giorni. I motivi vanno cercati nella grande qualità dei suoi Sali minerali e dal fatto che provenga direttamente dalle Alpi.

Evian era già conosciuta nel passato, specialmente nel diciannovesimo secolo, per essere una meta di ricchi borghesi parigini che volevano rilassarsi sul lago. Infatti, la cittadina era già allora piena di terme e l’acqua è sempre stata il centro di interesse maggiore della zona.

