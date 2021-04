È sempre una soddisfazione incredibile veder crescere pian piano i prodotti dai propri vasi per poi mangiarli: diciamolo, hanno tutto un altro sapore.

Questo richiede tempo, cure e dedizione, non è sempre semplice a causa della vita frenetica che siamo spesso costretti a fare.

In questo articolo parleremo dei pomodori, alimento base della nostra dieta mediterranea, prodotto di cui difficilmente riusciamo a fare a meno.

Sono questi i semplici trucchetti per coltivare i pomodori in vaso e farli crescere in modo sensazionale, saremo orgogliosi e soddisfatti.

Procedimento

Per prima cosa dobbiamo piantarli in vasi stabili, profondi, ben drenati e soprattutto ampi, per far crescere la pianta al meglio.

Il pomodoro ha bisogno di tanto sole e calore quindi optiamo per una posizione più soleggiata possibile ed aprile è il mese giusto per iniziare.

Questi frutti necessitano di nutrimento e il momento migliore per concimarli coincide con la crescita dei propri frutti.

Il segreto è quello di assicurarsi di fertilizzare la pianta molto spesso più che sulla qualità dello stesso.

L’ideale sarebbe cercare di fertilizzarlo una volta a settimana circa, al mattino sarebbe il momento migliore.

I pomodori hanno bisogno di un terreno umido, infatti dovremo cercare di irrigarlo regolarmente, anche due volte al giorno se fa particolarmente caldo.

È fondamentale bagnare i pomodori facendo in modo che non si impregnino le foglie perché questa è la causa di diverse malattie fungine.

Ulteriori consigli

La temperatura perfetta per coltivare la pianta è circa venti gradi quindi se scende tanto al di sotto dovremo pensare di attendere ancora un po’.

Durante la crescita è importante rimuovere i rametti ascellari perché rischiano di ostacolare la sua fioritura e fruttificazione.

Ricordiamoci di utilizzare sempre acqua a temperatura ambiente, perché l’acqua del rubinetto può essere troppo fredda per la pianta esposta al caldo del sole.

I pomodori hanno bisogno di sostante nutritive, sarebbe infatti ideale una miscela di terriccio e concime organico.

