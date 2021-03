Spesso abbiamo in casa scarti che tendiamo a buttare senza pensare che possiamo riutilizzarli in modo creativo.

Infatti, nessuno lo sa ma per concimare i limoni basta questo prodotto di scarto che abbiamo tutti in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Quasi tutti beviamo il caffè e quindi è immancabile nelle nostre cucine.

In particolare, i fondi di caffè sono un prodotto di scarto che tutti abbiamo a disposizione ma nessuno tende a conservare.

Questo può essere un ottimo risparmio, riciclando un rifiuto otterremo un buon fertilizzante gratuito.

Sorprendentemente i fondi di caffè sono ricchi di numerosi elementi nutritivi. Come azoto, magnesio e potassio. Tutti elementi utili alle nostre piante, nel senso di facilitarne la crescita.

Nessuno lo sa ma per concimare i limoni basta questo prodotto di scarto che abbiamo tutti in casa

È fondamentale che i fondi di caffè vengano conservati in modo corretto per evitare la formazione di eventuali muffe.

Basterà asciugarli e metterli al chiuso in un contenitore che sia di vetro o di plastica.

Possiamo provare ad utilizzare i fondi di caffè anche in forma liquida.

La procedura è molto semplice, dovremo lasciare in infusione due tazze di fondi di caffè all’interno di un capiente innaffiatoio pieno d’acqua.

Attendiamo circa 24 ore, facendo riposare la miscela che abbiamo preparato, e innaffiamo la nostra pianta di limoni.

In questo modo il liquido verrà assorbito in maniera ottimale.

Un altro metodo per utilizzare i fondi del caffè puri sarà mischiarli al terriccio.

Una volta a settimana cerchiamo di spargere un pizzico di fondi di caffè attorno al nostro terriccio, rinforzando in questo modo la miscela.

Così facendo, ogni volta che innaffieremo la nostra pianta, questo composto verrà assorbito nel terreno.

Altrimenti possiamo anche provare a miscelare i fondi di caffè con la cenere, ripetendo il procedimento circa ogni due settimane.

Basterà spargere queste due polveri intorno alla pianta di limoni, amalgamarle con il terreno e infine innaffiare la pianta.

Come anticipavamo, nessuno lo sa ma per concimare i limoni basta questo prodotto di scarto che abbiamo tutti in casa, è assolutamente da provare no?