Se siamo giardinieri amatori e appassionati di piante sicuramente siamo sempre alla ricerca delle piante giuste per il nostro giardino. C’è chi ricerca piante che siano belle da vedere e chi vuole alberi che portino frutti commestibili.

Oggi parleremo di una pianta che ha entrambe queste caratteristiche. È una bella pianta ornamentale ma produce frutti che hanno diversi usi alimentari. Oggi spiegheremo come coltivare questo prezioso agrume unico al mondo nel nostro giardino.

Un albero dalle doti nascoste

L’albero di cui parliamo oggi è un agrume, fa parte ovvero della famiglia dei “citrus”. Come il limone, il lime, l’arancia e il pompelmo. Stiamo parlando di una pianta che cresce sulle sponde del Mediterraneo ed è apprezzata per il suo sapore amaro dai molteplici usi culinari.

Stiamo parlando, ovviamente, del chinotto che produce un frutto pregiato e molto apprezzato.

Questa pianta ci può donare una magnifica fioritura primaverile e dei frutti dai mille e incredibili usi.

Se la fioritura avviene in primavera, i frutti maturi si possono raccogliere nel mese di dicembre.

I frutti freschi non possono essere mangiati da crudi, ma possono essere cotti per produrre sciroppi, liquori e marmellate. Questi prodotti hanno l’inconfondibile sapore amaro e agrumato che rendono questo frutto inconfondibile e così apprezzato.

Come coltivare questo prezioso agrume unico al mondo nel nostro giardino

Siamo fortunati, perché il chinotto è un agrume semplice da coltivare e da tenere. Per coltivare la pianta del chinotto dovremo predisporre un luogo soleggiato e riparato dal vento. In caso di gelate, o periodi freddi, va tenuto al chiuso e al caldo, in una temperatura tra i 18 e 32°C.

Dovremo concimare e utilizzare un antiparassitario in quanto la pianta è soggetta all’attacco delle cocciniglie.

Seguendo questi semplici consigli potremo avere in giardino una pianta che ci regalerà fioriture splendide e frutti prelibati, impossibile non innamorarsene.

