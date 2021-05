Dopo i pomodori e l’insalata, le zucchine sono tra gli ortaggi più apprezzati da coltivare nell’orto. Fresche, leggere e molto versatili, sono resistenti e facili da coltivare.

Può capitare, tuttavia, che talvolta il nostro raccolto non ci soddisfi in termini di quantità. Addirittura, esistono casi in cui la pianta non produca proprio frutti!

Ma rimediare si può. Basta conoscere le cause e i trucchetti che stiamo per svelare in questo articolo.

Le cause

Se la nostra pianta di zucchine non produce frutti o ne produce molto pochi, ecco quali possono essere le cause:

a) terreno troppo povero: sia perché non concimato in maniera adeguata in fase di preparazione sia perché le piante coltivate in quello stesso punto, hanno assorbito tutte le sostanze nutritive negli anni precedenti;

b) troppa acqua: impedisce alle radici di assorbire i nutrienti dal terreno poiché le soffoca;

c) poca acqua: non consente alla pianta di trasportare tutte le sostanze necessarie a frutti e fiori;

d) mancanza di luce: quasi tutte le varietà di zucchine richiedono tanta luce;

e) presenza di erbacce che vanno a rubare il loro nutrimento.

Come fare dunque se ci troviamo in una (o più) di queste situazioni descritte?

Sono questi i semplici accorgimenti da mettere in pratica se vogliamo aumentare il raccolto delle nostre zucchine e avere una pianta forte e sana

a) Iniziare a concimare il terreno almeno 2 mesi prima della semina;

b) scegliere un concime ricco di fosforo e potassio;

c) scegliere la zona dell’orto maggiormente esposta al sole;

d) usare l’irrigazione a goccia, che consente di mantenere il terreno sempre umido ma senza bagnarlo eccessivamente;

e) potare la pianta, soprattutto le foglie che stanno alla base e che sono quelle più vecchie e che ingialliscono per prime;

f) se possibile, coltivare le zucchine nello stesso punto dove l’anno precedente abbiamo coltivato i legumi come piselli, lenticchie e fagioli;

g) ricoprire il terreno con della pacciamatura: è utilissima per tenere lontane le erbacce.

