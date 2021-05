Esistono diversi disagi davvero strani. Alcuni hanno dei nomi arzigogolati e difficili da pronunciare. Si fa riferimento in particolar modo alle fobie. Chi le sperimenta ha un livello di ansia e di sofferenza soggettiva abbastanza alto.

Basti pensare alla paura dei cani. Anche se non c’è nulla di razionale, molte persone hanno paura persino dei cuccioli più simpatici e amorevoli. In questi casi la salute mentale è messa a serio rischio. Per fortuna c’è uno strano metodo che permette di ovviare a tale problema. Nelle prossime righe si snocciolerà una tematica alquanto affine.

Chi odia il rumore della gente che mastica può soffrire di una patologia ben precisa, ecco come combatterla e liberarsene una volta per tutte.

Le fobie più strane

L’uomo è una creatura poliedrica. La sua mente infatti può dar vita ad un’infinità di manifestazioni e patologie. Ce ne sono alcune che sembrano insensate e ridicole. Occhio, però, a banalizzarle.

L’omfalofobia è la paura dell’ombelico. La xantofobia è la paura del colore giallo.

Un discorso a sé merita la misofonia.

La misofonia

La misofonia è letteralmente l’odio per determinati suoni. Uno di questi può essere proprio la masticazione. C’è ancora un dibattito fra gli esperti. Alcuni pensano che derivi da un disturbo acustico. Altri pensano sia di derivazione più prettamente psicologica.

Le reazioni al rumore in questione possono essere molteplici. Ad esempio, agitazione, emotività negativa, rabbia, umore depresso, comportamenti di evitamento.

Liberarsi della misofonia

Il trattamento di elezione per la misofonia è una psicoterapia. Essa ci permette di capire le cause più profonde del nostro malessere. Rivolgersi ad un professionista e fare degli accertamenti medici è fondamentale.

Ognuno di noi, però, può fare la sua parte. Confrontarsi con degli amici ed esporre la problematica è essenziale. Concentrarsi sui rumori particolari che ci danno fastidio è alla base. Cercare di capire e comprendere il proprio disagio è la strategia più efficace.

Liberarsi della misofonia è possibile.