Con l’estate si iniziano diete estenuanti per superare la cosiddetta prova costume. Quindi, si procede con terapie dimagranti e diete che richiedono il raggiungimento di obiettivi con una modifica sostanziale dello stile di vita. Esiste una straordinaria ricetta con limone e cannella che fa perdere peso velocemente e sta spopolando in rete perché si ottengono risultati strabilianti. Questa bevanda oltre a ridurre il peso contiene innumerevoli benefici. Verifichiamo come realizzarla e consumarla.

Quando si decide di mettersi a dieta, bisogna andare con calma e abituarsi a cambiare stile di vita senza stress. Una dieta sana associata ad una bevanda brucia grassi permette di ottenere ottimi risultati senza grossi sacrifici. Inoltre, permette di consumare con piacere un piatto di pasta. Quindi, sfatiamo il mito che la pasta fa ingrassare perché con una giusta alimentazione è una dieta bilanciata aiuta a ritrovare una forma fisica invidiabile

La bevanda limone e cannella (brucia grassi) abbinata ad una dieta sana ed attività fisica, consente di perdere peso velocemente.

La ricetta

Il limone è ricco di proprietà benefiche e unito alla cannella permette di migliorare il proprio benessere. La combinazione di questi due ingredienti, grazie all’azione dell’aldeide cinnamica, permette di bruciare grassi.

Ecco gli ingredienti che servono per preparare la ricetta:

a) 250 ml di acqua:

b) il succo di mezzo limone;

c) un cucchiaino di miele e uno di cannella (o stecca di cannella).

Preparazione

Far bollire l’acqua e farla raffreddare. Poi, aggiungere il succo del mezzo limone, il cucchiaino di cannella e del miele. Mescolare il tutto con un cucchiaio.

Questa bevanda si può bere calda o fredda a piccoli sorsi, ma a stomaco vuoto. Si può consumare una tazza al giorno, al mattino oppure la sera prima di cenare, circa 15 o 20 minuti prima. Da considerare che bere la bevanda prima dei pasti può facilitare la digestione.

Questa bevanda deve essere consumata ogni giorno finché non si raggiunge l’obiettivo sperato. Inoltre, per ottenere buoni risultati è importante associare una dieta equilibrata e attività fisica.