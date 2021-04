Chi l’ha detto che se non abbiamo un giardino o un piccolo orto non possiamo produrre da noi delle buone e saporite verdure? Chi ama le zucchine, ad esempio, può utilizzare un sistema di coltivazione davvero vincente. Ne parliamo proprio in questa guida.

Vediamo come funziona il sistema comodo e geniale per coltivare delle ottime zucchine anche se si ha poco spazio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Coltivazione verticale delle zucchine

Di norma, le zucchine hanno una pianta che si sviluppa molto e richiede tanto spazio. Ma uno stratagemma esiste. Basta sfruttare il metodo della coltivazione in verticale.

Basta avere a disposizione una ringhiera o una cancellata.

Varietà di zucchine

Di zucchine ne esistono tante varietà, Per utilizzare il sistema di coltivazione verticale occorre scegliere le varietà più adatte a questo metodo. Ovvero il cosiddetto zucchino rampicante, che ha una propagazione in verticale. I sostegni devono essere alti almeno 150-180 cm.

Cura e consigli per la coltivazione

Lo zucchino rampicante va seminato entro il mese di aprile. Richiede le stesse modalità di coltivazione e le stesse cure che richiedono le zucchine coltivate in vaso o a terra. A cambiare è soltanto il senso di sviluppo della pianta.

Facciamo un breve ripasso:

a) concime: concimare il terreno prima della messa a dimora;

b) pacciamatura: dopo il trapianto, procedere con la pacciamatura per mantenere il giusto grado di umidità. Prediligere una pacciamatura fatta di paglia, fieno, legnetti e foglie sminuzzate;

c) irrigazione: annaffiare abbondantemente tutti i giorni. La mattina presto o al tramonto. Fare attenzione ad evitare i ristagni di acqua.

Ora che abbiamo visto qual è il sistema comodo e geniale per coltivare delle ottime zucchine anche se si ha poco spazio, vediamo dopo quanto tempo possiamo cucinare le nostre buonissime zucchine.

Il momento giusto per la raccolta

Le zucchine devono essere raccolte al momento giusto, per evitare lo sviluppo di semi. Nel nostro caso specifico, le zucchine rampicanti vanno raccolte quando il frutto ha raggiunto una lunghezza di 20-30 cm circa. Non oltre.