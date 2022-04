Siamo abituati a pensare che le affinità tra i segni zodiacali siano fisse e invariabili. Crediamo, ad esempio, che l’Ariete tenda sempre ad essere compatibile con Toro, Cancro, Sagittario e Acquario e che, al contrario, non vada mai d’accordo con Vergine, Gemelli e Capricorno.

In realtà, non è sempre così. Anzi, le compatibilità possono variare in base a diversi fattori astrologici, tra cui l’allineamento e influenza dei pianeti.

Sono questi i segni zodiacali tra cui c’è maggiore compatibilità in amore e amicizia durante il 2022 secondo l’oroscopo

Proprio per questo, cerchiamo di capire quali sono i segni zodiacali con cui ciascuno avrà maggiori possibilità di andare d’accordo nel corso del 2022, l’anno in corso.

Ariete

Anno piuttosto positivo per questo segno, che amerà circondarsi di persone con cui condividere le proprie gioie. Andrà d’accordo in particolare con i Leone, i Toro, i Gemelli, i Pesci e, in alcune occasioni, con il Sagittario.

Toro

Come l’Ariete, il Toro vive un periodo piuttosto fortunato. La differenza, però, è che per lui quest’anno è anche un momento di riflessione e cambiamento. Pertanto, avrà bisogno di circondarsi di persone aperte a mettersi in discussione e a confrontarsi. Troverà buoni amici o compagni nei Cancro, nei Vergine e nei Sagittario.

Gemelli

Quest’anno i Gemelli, specialmente in amore, avranno una grandissima affinità con gli appartenenti al segno del Cancro. Dal punto di vista lavorativo, apprezzerà molto avere Bilancia e Capricorno come colleghi, visto che potranno insegnargli un po’ di rigore, che in genere tende a mancargli.

Cancro

Gli appartenenti al Cancro tenderanno ad innamorarsi dei Pesci, da cui si sentiranno compresi come mai prima di averli incontrati. A partire da marzo, anche Scorpione e Toro sono potenziali ottimi partner.

Leone

Il 2022 non è sempre un anno all’insegna dell’amore per il Leone. Per meglio dire, gli appartenenti a questo segno non avranno affatto voglia di cercare una relazione e preferiranno brevi storie prive di coinvolgimento. Tuttavia, questa predisposizione potrebbe cambiare grazie ad un Ariete nato nel mese di marzo oppure ad un Sagittario.

Vergine

Con Toro, Capricorno e Vergine, potrebbe dare vita a relazioni salde e durature, all’insegna della dolcezza e di coccole reciproche. Proverà un’intensa attrazione anche nei confronti di Gemelli, Sagittario e Cancro.

Bilancia

Nel 2022 più che mai, questo segno tende ad essere alla ricerca di relazioni serie. Proprio per questo, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e alla ricerca di stabilità. I loro intenti potrebbero essere condivisi da Cancro, Gemelli, Capricorno e Ariete.

Scorpione

Anno emotivamente difficile per lo Scorpione, che tende a risultare spesso insopportabile e chiuso in se stesso. Pertanto, avrà bisogno di avere accanto persone in grado di sopportarlo, come i Pesci e la Vergine, grazie alla loro spiccata sensibilità.

Sagittario

Anche il Sagittario vive un anno nel complesso ricco di dubbi, che potrebbe avvicinarlo a segni come il Cancro, lo Scorpione, la Bilancia e la Vergine, capaci di capirlo e supportarlo.

Capricorno

Nel corso di quest’anno, tende ad essere molto attratto da Scorpione e Sagittario, segni con cui potrebbe tendere però ad avere più di qualche incomprensione. Toro, Leone e Sagittario aiuteranno gli appartenenti a questo segno a lasciarsi andare e a vivere con spensieratezza.

Acquario

Toro, Leone e Scorpione sono ottimi compagni di bevute per questo segno zodiacale. I segni da cui l’Acquario si sente più compreso, tuttavia, sono Bilancia, Capricorno e Vergine. Proprio con loro, potrà creare le intese più profonde.

Pesci

Il Capricorno potrà assicurare a questo segno una relazione stabile e tranquilla. Ottima intesa anche con il Toro, Cancro e gli altri Pesci, che si riveleranno molto affettuosi nei loro confronti.

Sono questi i segni zodiacali tra cui c’è maggiore compatibilità in amore e amicizia. La loro affinità li spingerà a creare legami speciali, che potrebbero essere destinati a regalare emozioni grandi e durature.

