Siamo ancora agli inizi di marzo, ma a volte è meglio consultare le stelle con largo anticipo per sapere cosa ci aspetta lungo termine, nel bene e nel male. Se alcuni segni zodiacali vivranno un marzo da dimenticare, o comunque non particolarmente felice, altri ne trascorreranno uno ricco di piccole e grandi soddisfazioni soddisfazioni.

Grazie all’influsso di Venere, finalmente il Toro e l’Acquario avranno successo in campo sentimentale e relazionale, l’Ariete anche in quello lavorativo. Con la fine del mese, il loro periodo positivo è destinato a continuare.

Non solo avranno molta fortuna a marzo, ma questi 3 segni zodiacali ad aprile avranno intraprendenza, grande energia e successo in amore e lavoro

Partiamo dall’Ariete, che con l’arrivo di aprile si sentirà più energico che mai. Per questo segno, il mese sarà ricco di motivazione, in cui riusciranno ad essere organizzati ed efficienti come raramente gli capita.

L’influsso di Mercurio gli permetterà di avere sempre le idee chiare e dei precisi obiettivi da perseguire con la tenacia che lo contraddistingue e che riuscirà a raggiungere con grande facilità. Aprile potrebbe essere il mese migliore per organizzare incontri importanti anche dal punto di vista lavorativo e per dedicarsi all’attività sportiva con successo.

Per l’Acquario sarà un mese molto impegnativo, ma altrettanto ricco di soddisfazioni. Riuscirà a raggiungere posizioni che gli altri gli invidieranno e probabilmente attireranno un po’ di invidia da parte dei colleghi.

L’autostima di questo segno crescerà esponenzialmente e, grazie alle sue buone prestazioni a lavoro, sarà nella giusta posizione per chiedere un aumento o per ottenere qualche beneficio.

Il Toro vivrà, in generale, una primavera molto positiva dal punto di vista delle relazioni. Anche ad aprile sarà sotto l’influsso di Venere, che lo renderà passionale come non mai e gli garantirà grande successo in amore. Durante questo periodo sarà anche bisognoso di circondarsi di bellezza, in ogni senso possibile. Proprio per questo, potrebbe essere propenso a cambiare il proprio aspetto o quello del luogo in cui vive.

Sarà, inoltre, al pieno della forza fisica, pertanto potrà dedicarsi all’attività sportiva ottenendo buoni risultati. Dal punto di vista mentale apparirà più deciso che mai, a tal punto da guadagnarsi il rispetto delle persone che lo circondano.

Ma dovranno fare attenzione ad alcune piccole possibili negatività

Come abbiamo visto, non solo avranno molta fortuna a marzo, ma questi 3 segni zodiacali vivranno anche un aprile sostanzialmente positivo. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti a cui dovranno prestare attenzione.

L’Ariete potrebbe sperimentare alcuni piccoli acciacchi, come raffreddore o influenza e, inoltre, durante la prima metà l’influsso di Mercurio lo renderà poco propenso a concentrarsi. L’Acquario tenderà ad essere molto impulsivo in alcuni aspetti della sua vita e potrebbe allontanare persone a lui care per piccolezze.

Infine, nonostante la ritrovata vigoria fisica, il Toro potrebbe essere facilmente soggetto a stiramenti muscolari.

