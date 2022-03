Con l’arrivo della primavera, l’oroscopo reca novità in ambito sentimentale per tutti i segni zodiacali. Per alcuni, come l’Acquario, queste saranno assolutamente positive.

Altri invece vivranno un periodo assolutamente da dimenticare o, al contrario, completamente trascurabile perché privo di svolte o fatti interessanti. Sono il Leone, lo Scorpione e la Vergine. Per questi 3 sfortunati segni zodiacali le stelle prevedono un brutto periodo in amore.

Approfondiamo cosa li attenderà nello specifico durante la stagione appena cominciata.

Questi 3 sfortunati segni zodiacali vivranno un amore un po’ litigarello, calma piatta o imminenti separazioni in primavera

Di norma, il Leone tende ad essere un amante molto passionale. Ama collezionare conquiste per dimostrare a se stesso e agli altri di essere irresistibile. Purtroppo per lui, questa primavera non sarà un periodo propizio dal punto di vista sentimentale. Sarà, anzi, monotona e piatta sia per i single che per chi è in coppia. Le relazioni in corso potrebbero cominciare a diventare un po’ turbolente. Urgerà trovare il prima possibile una soluzione alle fratture che si creeranno col partner.

Lo Scorpione potrebbe vivere un momento di crisi con il compagno o la compagna. Provare a ricucire il rapporto non servirà a niente durante la primavera. Per gli Scorpione single, Marte in Pesci potrebbe garantire un’occasione propizia per dare avvio ad una relazione. Tuttavia, difficilmente durerà a lungo.

Non andrà meglio per la Vergine, che avrà Giove in opposizione. In questo periodo, meglio evitare tutto ciò che ha a che fare con l’amore. Chi ha già un compagno o una compagna potrebbe presto rischiare una separazione, forse definitiva, a causa di un grave litigio.

Anche se in un primo momento risulterà difficile superare la rottura, il tempo aiuterà a chiudere le ferite e ci si renderà conto che forse è stato meglio che sia andata così. Questa separazione porterà infatti ad un nuovo inizio in ambito sentimentale e, forse, ad una relazione più soddisfacente. Entro la fine della primavera il dolore per la separazione sarà solo un triste ricordo.

