Da sempre si dice che la primavera sia la stagione dell’amore. Finalmente ci si lascia alle spalle il rigido e spoglio inverno, si assiste al risveglio della natura, le giornate cominciano ad allungarsi e il clima diventa più piacevole. A volte, tutto questo potrebbe rendere alcune persone più propense a lasciarsi trasportare dal sentimento amoroso.

Durante i prossimi tre mesi, alcuni segni zodiacali in particolare vivranno un momento molto positivo in amore. L’Acquario sarà certamente il segno più fortunato da questo punto di vista. Ma oltre all’Acquario, ecco gli altri 4 segni zodiacali per cui la primavera sarà più che mai la stagione dell’amore.

I single avranno occasione di trovare finalmente un partner, mentre chi ha già una relazione potrebbe avere l’occasione di renderla ancora più solida e passionale. Il segreto per il successo starà nel fare le giuste scelte e sfruttare al meglio il momento positivo concessogli. Gli astri sono dalla loro parte.

Oltre all’Acquario, ecco gli altri 4 segni zodiacali che in primavera saranno tra i più fortunati in amore e vivranno un periodo ricco di passionalità

L’Ariete

Se in vetta ad un’ipotetica classifica dei segni più fortunati in amore in questo periodo c’è l’Acquario, subito dopo segue l’Ariete. Questo segno vivrà un forte desiderio di amore, che sarà presto soddisfatto. Chi è già in una relazione, vivrà un periodo di grandissima intesa con il partner e verrà messo di fronte ad una scelta: sarà il momento giusto per tentare una convivenza? Meglio valutare i pro e i contro prima di decidere.

La Bilancia

Venere in Acquario favorisce anche questo segno zodiacale, che vive a sua volta un momento di grande intesa con il partner. Questo segno sarà molto intraprendente durante la stagione, quindi, anche se single, avrà facilmente modo di conoscere molte persone, tra cui potrebbe trovare quella più adatta a sé. L’unico mese con qualche negatività in amore sarà quello di maggio.

Il Cancro

Questo segno avrà grandi sorprese in amore nel corso del mese di aprile, il più fortunato dell’intera primavera. Sarà un mese all’insegna dell’audacia, in cui avrà modo sia di vivere avventure soddisfacenti, ma di poco conto, che di trovare finalmente una relazione più duratura. Tutto dipende da ciò che cercano.

Il Sagittario

Anche per i Sagittari single ci saranno ottime possibilità di fare incontri significativi e di trovare una relazione nel breve periodo. Le coppie, invece, avranno grande intesa nell’ultima settimana di marzo e per tutto quanto il mese di aprile.

Lettura consigliata

Dopo un marzo di alti e bassi, ad aprile questo segno sarà sopraffatto dall’emotività