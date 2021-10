In tanti di noi sognano una storia d’amore perfetta, senza alti e bassi, dominata da una passione travolgente. A chi non piacerebbe vivere in armonioso equilibrio con il partner, avere intenti e obbiettivi comuni, divertirsi in leggerezza? Purtroppo, stare in coppia non è facile come sembra. Spesso, a disturbare la relazione, intervengono il lavoro, la quotidianità, le piccole o le grandi divergenze caratteriali.

A darci una mano, per capirci finalmente qualcosa, ci sono i numeri come nell’articolo: “Svelati i numeri che ci dicono chi siamo veramente” . In qualche situazione può aiutarci anche la musica, come abbiamo mostrato in “Attenzione se il nostro partner ascolta questa musica potrebbe essere egoista”. Oggi, invece, cerchiamo di capire perché sono questi i segni zodiacali che potrebbero rimanere single ma ecco come riconciliarsi con le stelle.

Segni di coppia

Esistono, generalizzando, due categorie di persone. Quelle che adorano stare in coppia: hanno un partner dopo l’altro e vivono le relazioni come parte integrante della propria vita e del proprio sviluppo personale. Poi ci sono quelli più chiusi, per pochi partner, che preferiscono preservare la propria dimensione interiore. Un atteggiamento reticente molte volte è segno di indipendenza, tante altre è sintomo di paura. Non c’è nulla che sia giusto e nulla che sia sbagliato. Le stelle possono aiutarci a capire il perché e il per come analizzando i segni zodiacali.

Il sagittario, su tutti, è il più predisposto all’amore, estremamente romantico e generoso, si fa davvero fatica a resistere alle sue avance. Anche il cancro è un partner ottimista e positivo, resiste bene alle difficoltà, è sensibile e attento alle esigenze del partner. La bilancia ricerca, per definizione, un equilibrio, è quindi un segno molto propenso alle relazioni stabili. I gemelli sono affidabili e intelligenti, in amore riescono a dare il massimo.

Sono questi i segni zodiacali che potrebbero rimanere single ma ecco come riconciliarsi con le stelle

Ma veniamo alle dolenti note. L’acquario, per esempio, è molto esuberante e odia i limiti, per questo è difficile trovare qualcuno che possa stare al suo passo.

L’ariete è estremamente esigente e, per un partner, può risultare sfiancante.

Il leone è incredibilmente egocentrico, è difficile non sentirsi schiacciati da una personalità così.

Lo scorpione è impulsivo e iracondo, bisogna sempre tenergli testa e, a stargli accanto, ci si stufa facilmente.

Il capricorno, complice la sua proverbiale intelligenza, spesso si comporta in modo altezzoso, caratteristica che può mettere a disagio gli altri.

I pesci sono lunatici, mutevoli, non una grande notizia per chi va in cerca di stabilità.

La vergine può essere paranoica ed estremante emotiva, difficile trovare un partner che faccia al caso suo.

Il toro non è un grande ascoltatore, litigi e discussioni sono sempre dietro l’angolo.

Questi segni per evitare di inimicarsi le stelle e trovare l’anima gemella dovranno lavorare su sé stessi. Per stare in coppia è importante smussare quei lati del carattere che rendono difficile il rapporto con gli altri. Gli astri ci sono sempre amici, è fondamentale lavorare con loro per evitare di intralciare la rotta dell’amore.