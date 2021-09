La musica è una compagna fedele. Uno dei piaceri più autentici della vita. Le canzoni ci accompagnano nei momenti felici facendo da colonna sonora alle nostre esperienze; ci consolano in quelli più tristi ricordandoci che non siamo soli. Trascinati dalle melodie possiamo viaggiare nel tempo nello spazio. La musica è ciò che c’è di più simile alla magia.

Ascoltare un brano, preferire una canzone ad un’altra, scegliere un cd, è un’operazione che ha un forte ruolo identitario. Nelle civiltà antiche utilizzare il ritmo era una pratica diffusa per adunare le folle, il suono aveva una fortissima connotazione politica e religiosa. Il divertimento e lo svago non c’entravano nulla, la musica era una questione seria che aveva a che fare direttamente con l’anima.

Come scegliamo la musica che ci piace

Bastano solo pochi secondi per capire se una canzone ci piace oppure no. Le risposte che diamo partono dalla pancia, da quella cosa che è dentro di noi, una vocina che ci dice «si, sto provando l’emozione giusta.» oppure «no, questo brano non mi trasmette niente.» I nostri gusti musicali raramente si rifanno alle scelte razionali. Le nostre orecchie riconoscono il ritmo, l’armonia, la melodia, gli strumenti utilizzati, dopodiché partono le associazioni spontanee. Queste associazioni hanno a che fare con la nostra personalità e dicono molto di noi. Possono svelare molto di più dei comportamenti, la musica si pone al di là delle maschere sociali. In base a ciò che ascoltiamo, ai suoni che ci piacciono, potremmo essere dei creativi, avere un QI superiore alla media, o essere degli egoisti.

Attenzione se il nostro partner ascolta questa musica potrebbe essere egoista

Se ci facciamo caso, uno degli argomenti più frequenti a un primo appuntamento è proprio quello dei gusti musicali. In quanti di noi si sono ritrovati col proprio compagno, davanti a una pizza, discutendo animatamente di brani e canzoni. Quando si inizia un rapporto di coppia ci si scambiano playlist, si balla abbracciati ascoltando un pezzo speciale, ci si tiene la mano a un concerto. Ognuno di noi sa che infondo l’amore non è altro che una questione di musica. Quindi attenzione se il nostro partner ascolta questa musica potrebbe essere egoista.

Gli ascoltatori di musica classica sono, in media, persone creative e con un’alta autostima. Chi ascolta il pop generalmente è socievole. La musica folkloristica, invece, caratterizza le persone dalla mente aperta. Quelli che pensano troppo, i cervellotici, di solito ascoltano Jazz e Blues. Chi predilige il Classic Rock è molto consapevole di sé, forte, ma purtroppo anche egoista. Quindi attenzione, se al nostro partner piacciono i Pink Floyd o gli Oasis, potrebbe mancare di empatia!

Chiaramente sono generiche indicazioni ma potrebbero aiutarci a capire qualcosa in più della persona che abbiamo di fronte.