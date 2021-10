Le piante migliori sono quelle che richiedono poche cure e abbelliscono magicamente l’interno o l’esterno dell’abitazione per colori e profumi. Molte di esse hanno un forte design decorativo che rende giardino o abitazione luoghi veramente invidiati da tutti.

In questa grande categoria rientra anche una specie esotica apprezzata e ricercata proprio per la sua intensa colorazione. Questo perché ha gigantesche foglie rosa a forma di cuore quest’eccezionale pianta esotica gettonatissima in appartamento, ma anche nell’esterno dell’abitazione.

Il fogliame decorativo è la vera ricchezza di questa bellissima specie tutta da scoprire. Inoltre, per un perfetto giardino esotico che colpisce per colori e varietà di profumi bisognerebbe anche possedere tutte queste altre piante.

5 buoni motivi per scegliere proprio questa pianta nell’abitazione

Dovrebbe scegliere questa pianta sicuramente chi cerca una specie particolarissima che colpisca a primo impatto. Le foglie sono molto grandi e di colore fucsia accesso nella maggior parte delle varietà. Solo alcune presentano lievi screziature verdi, che fanno sembrare la pianta quasi un cartone animato.

Si tratta di una pianta con radice tuberosa. Essa produrrà continuamente nuove foglie ogni anno durante la primavera, mostrando colorazioni incredibili.

La pianta produce anche bellissimi fiori bianchi che ricordano molto le calle. I due fiori hanno in comune l’eleganza, ma il segreto per favolose calle da invidia è questo fertilizzante naturale.

Il Caladio, inoltre, in condizioni climatiche ottimali riesce raramente anche a fiorire d’inverno. Bisognerà irrigarlo solo quando il terreno apparirà particolarmente asciutto.

Se queste sono le esclusive ragioni per cui coltivare il Caladio, ecco di quali esigenze la pianta necessita.

Non può mancare, infatti, una posizione abbastanza luminosa, indifferentemente se la pianta trovi collocazione dentro o fuori casa. La coltivazione da appartamento sembra maggiormente consigliata perché la pianta non tollera facilmente le temperature sotto i 15 gradi.

Bisognerà dotarla di un terriccio ben drenante e preferibilmente di suolo con pH acido. Non bisognerà irrigare la pianta a partire dall’autunno fino alla primavera. In questa fase essa entrerà in riposo vegetativo e le annaffiature potrebbero far ammuffire le radici tuberose.

Sembra preferibile rinvasare il Caladio almeno una volta l’anno in un contenitore poco più grande di quello precedente.

Approfondimento

Il campanello d’allarme di piante sofferenti è uno di questi sintomi troppo spesso trascurati.