Un piatto caldo è quanto di più confortevole esista dopo una lunga giornata fredda, trascorsa fuori casa per lavoro o impegni vari. Mangiare con gusto è anche più semplice con le ricette giuste a portata di mano, specie se queste riguardano un ottimo ingrediente di stagione.

Questi 10 gustosissimi modi di usare la zucca per portare subito l’autunno in tavola stupiscono per gusto e semplicità di preparazione. Provarle tutte, almeno una volta in questa stagione, è un eccezionale modo di valorizzare questo classico ingrediente autunnale dal sapore dolce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come usare quest’ortaggio in modo fantasioso e originale nelle ricette salate

La prima idea di ricetta è un gustosissimo primo piatto a base di zucca, ricotta e salsiccia. La ricotta smorzerà un po’ il gusto dolce della zucca e la salsiccia completerà il piatto con la giusta grinta.

Sono deliziosissimi anche i panini alla zucca, che oltre a ricordare il tipico sapore di quest’ortaggio, ne ricordano anche la forma. Infatti, prima della lievitazione servirà legarli con dello spago per creare la tipica forma “a spicchi” della zucca.

La terza idea è un cremosissimo risotto da rendere gourmet grazie all’aggiunta di un ingrediente comune che tutti hanno in dispensa.

Bisognerà provare anche gli gnocchi preparati proprio con la zucca e poi saltati nel burro aromatizzato alla salvia.

Anche l’abbinamento tra zucca e lenticchie è un vero tripudio di sapori al palato. Inoltre, questo legume aiuta a perdere peso ed è fortemente energizzante se si conoscono queste importanti sue differenze in cucina.

Gli altri dei 10 gustosissimi modi di usare la zucca per portare subito l’autunno in tavola

Un efficace modo di usare la zucca consiste nel creare una vellutata liscia e densa, unendo il sapore della patata dolce. In questo caso, per bilanciare l’eccessiva dolcezza è possibile aggiungere dei crostini all’aglio e origano e abbondante peperoncino.

Sempre con la zucca, ma questa volta insieme alle carote, sono una vera garanzia anche gli involtini primavera. Croccanti e delicati, sono ottimi insieme a una salsa piccante.

E poi la focaccia alla zucca e la zucca al forno con speck. Per preparare la prima basta aggiungere la purea di zucca all’impasto della focaccia. La seconda è, invece, una zucca lunga incisa verticalmente e riempita di speck e scamorza affumicata.

In ultimo, ma non per sapore, le frittelle di zucca, da preparare velocemente usando una semplice pastella a base di questi ingredienti.