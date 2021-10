Secondo l’oroscopo, il nostro segno zodiacale può dire molto di noi. Ci dice se siamo persone affidabili, se siamo fedeli in amore, se sappiamo nascondere un segreto e molto altro. Secondo l’oroscopo, infatti, ci sono caratteristiche che abbiamo sin dalla nascita, connaturate al nostro segno.

Oggi andiamo proprio a scoprire una caratteristica che viene associata in particolare ad alcuni segni. Ci sono, infatti, segni molto tranquilli, che non si arrabbiano mai ed altri che invece è meglio lasciare in pace, altrimenti diventano delle furie. Oggi scopriremo che questi sono i tre segni zodiacali più irascibili che non dobbiamo assolutamente far arrabbiare.

Ecco quali sono

Iniziamo dall’Ariete, che è probabilmente il più irascibile di tutti. Si tratta, infatti, di un segno che agisce spesso senza pensarci e quindi rischia attacchi di rabbia se gli diamo fastidio. Poi magari si calma, ma il suo primo istinto è quello di reagire con rabbia. Si tratta anche di un segno impaziente, che odia stare fermo a fare nulla. Per cui, se abbiamo un appuntamento con lui, non tardiamo troppo, perché farlo aspettare lo irriterà.

Il secondo segno che non dobbiamo fare arrabbiare è lo Scorpione. Questo segno, infatti, sa essere estremamente vendicativo ed è molto bravo a sconfiggere i suoi “nemici”. Questa caratteristica lo rende adatto, ad esempio, a praticare sport come arti marziali. Purtroppo, però, lo rende anche aggressivo, quindi meglio non farlo arrabbiare o potrebbe risponderci con parole molto cattive.

Se siamo di questo segno e pensiamo di essere troppo aggressivi, iscriviamoci a un corso di boxe o sport simili. Ci aiuterà a sfogare la nostra aggressività.

Il terzo segno più irascibile è l’Acquario. Forse è un po’ più calmo degli altri due, ma è meglio non fare arrabbiare nemmeno lui. In particolare, l’Acquario può essere molto polemico. Se lo innervosiamo, prepariamoci a sentire una sua lunghissima sfuriata.

Dobbiamo fare soprattutto attenzione quando stiamo discutendo con lui. Se non siamo d’accordo con le idee dell’Acquario, dimostriamoci concilianti e non prendiamolo in giro per le sue opinioni. Non usiamo nemmeno un tono arrogante, perché potremmo dargli un gran fastidio.

Se siamo dell’Acquario e siamo un po’ troppo irascibili, cerchiamo di calmare i nostri bollenti spiriti con un po’ di meditazione. Riusciremo così ad avere una maggiore serenità e risponderemo con molta più calma alle critiche e alle opinioni contrarie.