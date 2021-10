Siamo oramai alla fine dell’anno e questo di solito è un periodo in cui si tirano le somme dei mesi precedenti. Sicuramente anche questo 2021 è stato particolarmente difficile. La ripresa del lavoro è stata lenta, i soldi nella maggior parte dei casi sono mancati ed infine gli attimi di svago sono stati pochi. Ora però è in vista per tutti una spinta di ripresa, anche per coloro che ultimamente hanno dovuto penare. Per questo oggi parliamo di un archetipo dell’oroscopo che riuscirà finalmente a godere di prosperità in vari attimi della sua vita. Si prevede infatti un fiume di denaro, fortuna e soddisfazioni per questo segno zodiacale che ha sofferto nell’ultimo mese. Vediamo insieme chi è baciato dalle stelle.

I cambi di guardia che stanno avvenendo nel cielo

Stiamo parlando dello Scorpione a cui fra pochi giorni entrerà il Sole nel segno. Infatti al momento sta transitando negli ultimissimi gradi della Bilancia. Il passaggio avverrà il 23 ottobre alle prime luci del mattino, precisamente alle 4:52. Astrologicamente parlando è naturale che quando si ritorna al periodo in cui è avvenuta la propria nascita si abbia più fortuna del resto dell’anno. Questo è dunque il caso dello Scorpione che ultimamente ha anche subito gli effetti negativi di Mercurio retrogrado. Questo transito è finito giusto ieri e il pianeta della comunicazione e degli scambi veloci è finalmente tornato diretto. Per sapere di più su quest’evento consigliamo di leggere “Questi segni zodiacali avranno un ottobre difficile a livello di soldi e lavoro secondo l’oroscopo”.

Un fiume di denaro, fortuna e soddisfazioni per questo segno zodiacale che ha sofferto nell’ultimo mese

Vediamo però nel dettaglio la situazione dell’ottavo segno. Questo, dopo alcuni rallentamenti e problemi in campo professionale, sta finalmente tornando alla ribalta. Saranno particolarmente utili in questa settimana le giornate del 21 e del 22. In questi giorni ci si potrà confrontare con un referente per chiarire una volta per tutte le dinamiche che non vanno. Inoltre queste date sono poi perfette per mettere in cantiere un’idea che nel futuro potrebbe dare i suoi frutti. Quindi è il caso di darsi da fare e di investire un po’ di tempo sulla propria creatività. Infine questi mesi sono anche fertili per gli incontri amorosi. Se si è single è il caso di buttarsi nella mischia. Se invece si ha un partner di lunga data è meglio lasciare andare i trascorsi negativi e aprirsi per permettere ad entrambi di essere più felici. Oltre allo Scorpione anche questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre.

