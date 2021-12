Dormire o riposarsi per qualche ora è una delle abitudini necessarie per ricaricare il nostro fisico e farlo ripartire con il pieno di energie. Quando si va a letto ci sono alcune raccomandazioni utili da seguire come ad esempio questi 3 rimedi che potrebbero aiutare a combattere l’insonnia e tornare a dormire 8 ore di fila senza svegliarsi.

Ma non solo, infatti molte persone si fermano alle prime raccomandazioni, pensando che possano bastare. Un sonno ristoratore si può ottenere anche con altre abitudini riguardanti i capelli che possono portare vantaggi sia per il nostro benessere che per la pelle. Ecco perché tutti dovremmo dormire con i capelli sistemati e i motivi sono davvero tanti e non trascurabili.

Come avere una chioma sempre in perfetto ordine e regalare benessere ai propri capelli con un piccolo gesto

Non tutti sanno che dormire con i capelli sistemati in un certo modo può portare grossi benefici. Raccogliere i capelli prima di andare a dormire è un’abitudine davvero importante, soprattutto se sono lunghi.

In questo modo si eviterà di stressarli durante la notte per via delle varie frizioni contro il cuscino. Questo movimento che avviene durante il dormire, contribuisce a consumare la fibra capillare, indebolendo inevitabilmente il capello. Di conseguenza più doppie punte, capelli in disordine e spenti.

Ecco perché può essere davvero importante raccogliere i capelli, con una pettinatura comoda. Ed inoltre è anche uno dei segreti di bellezza che permettono di dormire un’ora in più al giorno, se sistemati in un determinato modo.

Sono questi i motivi per cui tutti dovremmo dormire con i capelli sistemati in questo modo

Prima di andare a dormire e passare a sistemare i capelli con una coda di cavallo alta, uno chignon o pettinature simili che permettono di dormire bene senza impedimenti, è altrettanto importante fare anche quest’altra azione. I capelli lunghi tendono sempre alla formazione di nodi, difficili da districare. Ecco perché bisognerebbe pettinare i capelli con una spazzola con setole morbide prima di sistemarli. Insomma i famosissimi “100 colpi di spazzola”.

Infine anche la pelle può avere dei vantaggi. Durante la notte i capelli sciolti oltre a sfregare sul cuscino, vanno a contatto anche con il viso. I pori della pelle possono essere ostruiti da sostanze che vengono utilizzate come una classica lacca, lucido per capelli o anche dal sebo che si forma giorno dopo giorno.