Domani scadrà un potente setup annuale sui mercati internazionali. Cosa attendere?

Nei giorni scorsi abbiamo preventivato che questa settimana potesse essere nodale e chiarire le reali intenzioni dei mercati. Domani scadrà un potente setup annuale: a che punto siamo?

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:05 del 7 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.814

Eurostoxx Future

4.276,5

Ftse Mib Future

27.120

S&P 500 Index

4.688,84.

Anche oggi è continuato il rimbalzo iniziato da qualche giorno.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 3 dicembre.



Quali erano le aree dei minimi/massimi attesi per la settimana in corso?

Dax Future

area di minimo 14.598/14.400

area di massimo 15.200/15.000

Eurostoxx Future

area di minimo 3.901/3.863

area di massimo 4.090/4.043

Ftse Mib Future

area di minimo 25.205/24.755

area di massimo 26.305/25.645

S&P 500 Index

area di minimo 4.442/4.399

area di massimo 4.621/4.556

Oggi abbiamo sforato al rialzo e di non poco le aree dei massimi e al momento non si ravvisano indizi ribassisti tali da lasciare pensare che la corsa possa essere alla fine. Come regolarsi da ora in poi?

Questa era la previsione per la settimana in corso

Rimbalzo inziale con massimo fra lunedì e martedì e poi nuovo ribasso fino a venerdì. Nonostante fosse atteso un rimbalzo fino ad oggi, la forza di questo movimento è stata davvero straripante tanto da mettere in dubbio la continuazione del ritracciamento.

Domani scadrà un potente setup annuale sui mercati internazionali

Di seguito la mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.369. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.509.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.137. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.187.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.675. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.435.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.631. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Posizione di trading in corso:

Domani in apertura chiudere gli Short multidays aperti ai primi prezzi del 29 novembre e attendere sviluppi fino alla chiusura di venerdì. Oggi è partita onda C del rally natalizio? Il rimbalzo in corso seppure forte ha ancora bisogno di ulteriori conferme.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di mercoledì

Difficile fare una previsione attendibile.