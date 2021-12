Non abbiamo tutti la possibilità di mettere la macchina in garage o al coperto. E adesso le notti cominciano a essere fredde e il ghiaccio si appropria dei vetri della nostra macchina. I più organizzati coprono la macchina con dei teli o delle vecchie lenzuola. Ma capita anche spesso di rincasare tardi e dimenticarci di coprire il parabrezza. E l’indomani mattina, sempre di corsa, ci troviamo con la lastra di ghiaccio da rimuovere. Il consiglio è quello di tenere a portata di mano lo spray e la classica spatolina. Ma in questo articolo consiglieremo ai nostri Lettori come eliminare il ghiaccio improvviso dal parabrezza usando 3 sistemi casalinghi pratici e veloci.

L’equivalente della borsa dell’acqua calda

Se la borsa dell’acqua calda è un rimedio eterno sempre valido per riscaldarci, ne esiste uno simile anche per le macchine. Probabilmente antico quanto l’invenzione della stessa vettura con la quale ci spostiamo tutti i giorni. Un tempo in cui non esistevano spray antighiaccio e prodotti simili, ricorrevamo infatti all’acqua calda. O con una bella secchiata direttamente sul vetro, che però viene sconsigliata dagli esperti. Oppure con un paio di sacchettini da alimenti, riempiti con acqua calda. La secchiata è spesso sconsigliata perché potrebbe creare uno shock termico al vetro. Con relativi rischi che si possa crepare il vetro. I sacchettini invece, appoggiati sul vetro, dovrebbero semplicemente sciogliere il ghiaccio in pochi secondi senza nessun rischio.

Come eliminare il ghiaccio improvviso dal parabrezza usando 3 sistemi casalinghi pratici e veloci

Un altro sistema efficace e molto semplice è quello di creare un mix di prodotti pronti all’uso:

1 contenitore da 1,5 litri o una tanica di eguali dimensioni;

acqua non eccessivamente calda;

mezzo cucchiaio di detersivo per piatti;

50 ml di alcol.

Mescoliamo per bene e distribuiamo sul parabrezza. In pochi secondi dovremmo tranquillamente rimuovere il ghiaccio e partire.

Ultimo rimedio che consigliamo ai nostri Lettori è quello col pacchetto di riso. Potrebbe sembrare strano, ma il riso, come sappiamo si impossessa dell’umidità. Per utilizzare però questo metodo, non dobbiamo ridurci all’ultimo istante. Prendiamo un sacchetto per alimenti, inseriamo del riso e scaldiamo nel microonde per una trentina di secondi. Poi, anziché agire dall’esterno, appoggiamo il pacchettino sul vetro interno e il ghiaccio dovrebbe andarsene. Il riso andrà a scaldare il vetro senza creare shock termico.

Approfondimento

