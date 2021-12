È probabilmente il capo di abbigliamento più indossato da uomini e donne. Pratico e comodo, con l’aggiunta di una scarpa col tacco diventa perfetto anche per serate più chic. Indossato sotto un blazer e una camicetta si può mettere anche per andare in ufficio.

Ormai abbiamo sdoganato completamente il denim che non è più solo sportivo. Infatti in commercio troviamo talmente tanti modelli e tagli diversi che non sappiamo mai quale scegliere. Ci sono quelli dal taglio dritto, mom fit, skinny o un classico slim, insomma è sempre difficile raccapezzarsi.

Spesso li scegliamo seguendo la moda del momento non considerando che alcuni modelli possono valorizzarci meglio di altri. Non tutte abbiamo lo stesso fisico e di conseguenza non tutti i modelli ci vestono allo stesso modo. Ad esempio chi ha un fisico ovale o anche detto a mela dovrebbe evitare i modelli a vita alta.

Sono questi i jeans da comprare per sembrare non solo più magre ma anche per avere curve stellari

Quando si tratta di jeans oltre al taglio specifico dobbiamo fare attenzione anche ad altre rifiniture. La lunghezza è una di queste, il taglio detto boot cut può sfinare la figura ma con una scarpa a punta.

La stessa cosa vale per le tasche posteriori, se troppo distanti rischiamo di ingrandire troppo il lato b.

Questo è solo uno dei 4 trucchetti che quasi nessuno sa per scegliere jeans e pantaloni perfetti e sentirsi sempre belle e slanciate. Oggi vedremo altri due trucchetti fondamentali per scegliere il jeans che più valorizza le nostre curve.

Non solo le tasche ma anche le cuciture

Fondamentale è la cucitura posteriore del jeans, nello specifico quella centrale. Infatti contrariamente a quel che si pensa, la cucitura sul retro non è la stessa per tutti. Può cambiare non solo da modello a modello, ma anche da marca a marca. Scegliendo quella sbagliata avremo un effetto sedere piatto che non ci fa nessun favore.

Prendiamo il jeans che ci piace e pieghiamolo in due. Osserviamo bene la cucitura posteriore centrale, se ci è d’aiuto stendiamolo su una superficie piana. Più curvata sarà la cucitura più il nostro lato b sembrerà tondo e pieno.

Non solo, facciamo attenzione anche alla sezione tra i passanti e le tasche. Questa striscia di stoffa spesso è lineare e non complimenta al meglio le forme. Soprattutto se si parla dei modelli più attillati e aderenti che ci piacciono tanto. Più quella sezione è triangolare più accompagnerà le forme e creerà un effetto spettacolare. Perfetto anche per chi ha il sedere un po’ piatto e vorrebbe qualche curva in più.

Insomma, sono questi i jeans da comprare per sembrare non solo più magre ma anche per avere curve stellari. Quando scegliamo un nuovo modello non limitiamoci a controllare la larghezza della gamba e il fit. Controlliamo anche questi particolari e acquisteremo sempre dei jeans che valorizzano le nostre curve.

