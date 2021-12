Quando sentiamo parlare di questi termini per descrivere il tipo di costituzione fisica andiamo in confusione. Prima si parla di frutta, poi di forme geometriche e poi la stessa forma ha un nome diverso. Oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza focalizzandoci su una delle forme tra le più diffuse.

Abbiamo già anticipato a grandi linee l’argomento forme in un precedente articolo. “Non tutti sanno che il fisico di ogni donna corrisponde ad una forma geometrica“. Oggi porremo l’attenzione proprio sul fisico che una volta veniva chiamato a mela.

Ovale, diamante o mela, si parla dello stesso tipo di fisico che possiamo valorizzare e slanciare così

Chi possiede questa conformazione fisica in genere ha seno e addome voluminosi. Le spalle e i fianchi sono della stessa larghezza e il punto vita non è marcato. In compenso però le donne con un fisico del genere hanno gambe molto sottili e slanciate.

La forma del fisico è una cosa che si caratterizza a prescindere dal peso. Infatti spesso associamo questo tipo di corporatura ha chi ha qualche chiletto in più sulla pancia. In realtà anche chi ha un fisico molto in forma può essere un ovale.

Come valorizzare questa corporatura?

Se vogliamo evitare di concentrare l’attenzione sul punto vita dobbiamo evitare i pantaloni a vita alta. Molto meglio optare per una vita normale o media e skinny per valorizzare la gamba affusolata. Completiamo con una scarpa dal tacco sottile per slanciare ulteriormente la figura.

Evitiamo le cinture sul punto vita, perché non essendo segnato andranno solo ad ingrandire. Meglio optare per un bel vestitino con fascia sotto il seno. Così non solo nasconderemo un eventuale stomaco un po’ pronunciato ma metteremo in rilievo il seno. Per quanto riguarda gli scolli, meglio quelli tondi oppure senza spalline anche a cuore.

Sì a minigonne e abitini a trapezio per slanciare la figura e concentrare l’attenzione sulle gambe. Attenzione alle lunghezze, meglio giacche più lunghe che giacchetti corti. Il blazer è il capospalla ideale per questa bodyshape.

Per pattern e trame invece?

No alle righe orizzontali, purtroppo stanno bene veramente a poche persone. In generale le stampe tendono a focalizzare troppo l’attenzione sul busto. Se non possiamo e non vogliamo rinunciare allora vanno bene mini pois non troppo fitti. Lo stesso vale per altre stampe, meglio con dettagli piccoli e sparsi.

Quindi, ovale, diamante o mela, si parla dello stesso tipo di fisico che possiamo valorizzare e slanciare così. Con questi piccoli accorgimenti sembreremo ancora più magre e slanciate in un attimo. Sapendo quali capi abbinare in base alla propria forma si può davvero ingannare l’occhio di chi ci guarda. Come spesso succede tante non amano alcune parti del proprio corpo e vorrebbero camuffarle. Pensiamo ad esempio a chi ha le spalle un po’ più larghe e le copre e chi invece utilizza le spalline.

