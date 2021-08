I trend dell’estate confermano ancora una volta determinati tipi di gioielli. Ma è proprio in estate che bisogna fare attenzione a comprare questo tipo di gioielli di tendenza per evitare brutte sorprese.

Tra tutti i metalli preziosi e semipreziosi, si conferma anche per l’estate 2021 il colore oro rosa. Delicato e tenue, è la nuance perfetta per chi ha la pelle scura. Quindi cosa c’è di meglio di indossare un gioiello in oro rosa sull’abbronzatura?

Versatile e al passo con i tempi, l’oro rosa è il metallo perfetto per l’estate. Ma cosa succede se non ci prendiamo cura dei nostri gioielli sottoponendoli a sfide di resistenza, quali il sudore, la salsedine i profumi e così via?

Oro bianco, oro giallo, oro rosa, brunito, rutenio e così via sono solo alcuni dei bagni galvanici a cui i gioielli in argento o altri metalli meno pregiati come il rame e ottone vengono sottoposti. L’oro rosa, tra tutti, è una finitura molto delicata. Per questo motivo si ossida molto più in fretta rispetto ad esempio all’argento bagnato in oro bianco o giallo.

Sottoporre un gioiello con il bagno in oro rosa a varie condizioni particolari, lo potrebbe portare ad ossidarsi e man mano potrebbe prendere la tonalità brunita.

Attenzione a comprare questo tipo di gioielli di tendenza se non vogliamo avere brutte sorprese

Come appena detto, i gioielli con il bagno galvanico in oro rosa tendono ad ossidarvi molto più velocemente. Per questo motivo, prima di acquistare un gioiello nella versione ora rosa, occorrerà fare più di una riflessione. Soprattutto se il prezzo di vendita non è per niente economico.

In questi casi, si potrà puntare ad esempio su un particolare ed elegante accessorio di moda indispensabile per brillare in estate durante un aperitivo o al mare. Oppure a questo accessorio economico per completare l’outfit.

Ma se proprio non si vuole far a meno di acquistare un gioiello bagnato in oro rosa, si potrà evitare di indossarlo in determinate occasioni. Un esempio potrebbe essere al mare, proprio perché la salsedine lo potrebbe danneggiare. Ma anche durante le ore più calde perché il sudore è il peggior nemico dei gioielli. Oppure subito dopo aver vaporizzato profumi o usato creme che possono macchiarli.

In ogni caso, ci sono dei piccoli trucchi per far brillare i propri gioielli con le pietre senza rovinarli che possono essere sperimentati senza alcun timore.