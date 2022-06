I cani sono stati addestrati lungo i secoli proprio dall’uomo, per aiutarlo in diversi compiti. Anticamente la vita era molto legata ai ritmi della natura. La caccia era poi uno degli elementi più importanti per potersi procurare il cibo. Sia che si trattasse di fare la guardia o di accompagnare l’uomo alla ricerca di cacciagione, i cani erano sempre al loro fianco.

Una nota dolente si è aperta tra la relazione fra l’uomo e il cane. Quando si è pensato di utilizzare questo docile animale, per combattere con gli altri suoi simili. I combattimenti tra cani erano diventati soprattutto nel diciannovesimo secolo un vero passatempo. Ci si scommetteva sopra e allo stesso tempo si incrociavano le razze per avere dei cani sempre più feroci.

E proprio così che in Inghilterra è nata una delle razze più temute nei combattimenti fra cani. Nasce così Staffordshire Bull Terrier, un vero campione di lotta. All’epoca aveva una corporatura abbastanza massiccia e anche una certa altezza. Poi perse queste connotazioni violente, dopo che i combattimenti furono proibiti. La sua statura e anche la sua corporatura si ridussero. Allo stesso tempo emerse un carattere docile e meno aggressivo degli altri cani.

In Inghilterra non si scommetteva solo sui combattimenti fra cani ma anche su quanti topi fossero capaci di prendere. Ve ne erano alcuni che per loro indole erano dei veri cacciatori e sono questi i formidabili cani adatti alla caccia.

Questi con la loro presenza, potrebbero allontanare i topi, proprio come fanno i gatti. Certamente un gatto lo farebbe con maggior possibilità di riuscita, visto che sono i nemici naturali dei topi. Vediamo allora le razze che meglio si presterebbero a questo compito.

Sono questi i formidabili cani che allontaneranno subito i topi da casa e giardino proprio come i gatti

Il Bracco tedesco è uno di questi, visto che è un formidabile cane da caccia. Potrebbe essere un valido aiuto a tenere casa e giardino sgombro, da queste indesiderate presenze.

Un altro cane dalle caratteristiche simili è il Jack Russel. Una razza riconosciuta solo dal 2000, ma nata in passato per la caccia alla volpe. Un vero cacciatore nato e pieno d’energie. Allo stesso tempo allegro e vivace.

Infine, ma da mettere al primo posto, è lo Yorkshire Terrier. Sembra che sia stato proprio questo il cane utilizzato nella famosa caccia al topo in Inghilterra. In effetti era un cane molto diffuso all’epoca, scelto per la sua taglia piccola. Cacciatore d’indole, gli operai delle fabbriche tessili lo portavano con sé. Era necessario per proteggere i tessuti attaccati dai topi. Lo stesso facevano i minatori per allontanare i topi presenti in miniera. Un cane piccolo di statura, ma agile e intelligente. Soprattutto con una grande adattabilità di vita tra il ritmo sportivo e quello poltrone del suo padrone.

Approfondimento

Sono pochi ad averlo in Italia questo cane originalissimo e senza pelo risalente agli antichi Aztechi