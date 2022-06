Basterebbero queste lenzuola per dormire al fresco e non rigirarsi per il sudore ed il caldo tutta la notte

Anticiclone, caldo africano, ondata torrida sono solo alcune delle espressioni che riecheggiano nelle nostre case quando accendiamo la tv. Spesso l’effetto che sortiscono queste parole è di farci avvertire ancor più caldo di quanto non ne avessimo già. Le notti poi, sono dure da affrontare: ci rigiriamo nel letto in cerca di un angolo di materasso più fresco. Una tisana al karkadè o al rosmarino può dissetarci ma serve qualcosa in più per riposare anche se abbiamo il condizionatore. In questo articolo vedremo quali sono le lenzuola che ci permetteranno di dormire sonni beati senza che si inzuppino di sudore.

Come di consueto, quando il caldo inizia a farsi sentire, una delle raccomandazioni più frequenti è quella di indossare tessuti naturali. Lino e cotone naturalmente sono una delle scelte più ovvie. Di certo non sceglieremo la flanella ma una trama assai fitta come quella del cotone percalle. Si tratta di un cotone molto pregiato che spesso viene impiegato per la produzione della biancheria per la casa. Sui manufatti in tessuto di cotone percalle vengono riportati in etichetta il numero di fili per centimetro quadrato. Più il numero di fili è elevato, più il cotone percalle è di qualità. Si tratta di un cotone con una trama fitta e pertanto opaca. Al tatto è morbida, liscia e traspirante. Sono quindi il miglior cotone per le lenzuola estive. Ci sono però anche nuovi tessuti naturali su cui possiamo contare, anche se meno economici del cotone.

Le lenzuola di bamboo

I tessuti ottenuti dalla fibra di bamboo sono molto morbidi. Questa caratteristica non va esaurendosi con i lavaggi e non occorre assolutamente ammorbidente. Altro pregio delle lenzuola in bamboo è la capacità di attirare l’umidità via dal corpo e cederla all’ambiente esterno. Sono inoltre ottime per chi soffra di allergie in quanto sono resistenti ad acari e ad allergeni. Le lenzuola in bamboo si asciugano molto rapidamente e non necessitano di asciugatrice. Uno svantaggio, forse l’unico, consiste nella scarsità di colori in cui le lenzuola di bamboo sono disponibili.

Di canapa

Una nuova possibilità è il tessuto di canapa. Il prezzo, ahinoi, è leggermente superiore agli standard. Visivamente appare come stropicciato ma questa è anche una caratteristica positiva visto che non va stirato. Ha la peculiarità di essere un forte isolante termico per cui non percepiremo né caldo né freddo. In lavatrice non si restringe se non del 4/5%. Le lenzuola in fibra di canapa non vengono attaccate dalle tarme, sono antimicotiche e antimicrobiche.

