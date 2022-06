I torridi giorni d’estate richiamano la voglia di pesce, anche se non sempre siamo disposti a spendere cifre esorbitanti per acquistarlo. Se però non vogliamo necessariamente spendere una fortuna per mangiare un buon piatto di pesce vengono in nostro aiuto le cozze. Mollusco economico, umile ma dal grande potenziale che spesso viene cucinato per zuppe e intingoli vari.

La ricetta che proponiamo oggi è un’alternativa davvero gustosa ai piatti della tradizione. Infatti invece della solita impepata o del sauté cucineremo un delizioso piatto di pasta con le cozze.

Ingredienti e preparazione

Come detto le cozze si prestano meravigliosamente a moltissime preparazioni, in particolare per saporiti primi piatti. È, ad esempio, celeberrima la preparazione di pasta o riso con patate e cozze.

Oggi però utilizzeremo un freschissimo ingrediente che saprà nobilitare questo mollusco, ovvero i fiori di zucca. Quello che ci servirà per la preparazione è:

cozze;

mezze maniche;

aglio;

prezzemolo;

fiori di zucca;

scorza di limone;

vino bianco;

pecorino.

Primo passaggio è quello della pulizia delle cozze dalle quali dovranno essere rimosse le impurità esterne. Per farlo possiamo trattare con una spugnetta ruvida la superficie delle cozze per poi passarle sotto acqua corrente. Altrettanto importante, poi, è la rimozione del bisso, la cosiddetta “barba”. Una volta fatto questo le cozze sono pronte per essere cucinate.

Invece della solita impepata o del sauté ecco come servire le cozze con un primo piatto sbalorditivo

In una padella disponiamo dell’olio, uno spicchio d’aglio e dei gambi di prezzemolo. Quando l’olio sarà caldo versiamo le cozze in padella e sfumiamo con del vino bianco. Lasciamo che le cozze si aprano e quando questo accadrà rimuoviamole dalla pentola. Le cozze in cottura rilasceranno la loro preziosa acqua, ricca di sapore marino. Quest’acqua dovrà essere filtrata e messa da parte.

Nel frattempo metteremo a cuocere la pasta in abbondante acqua poco salata fino a metà del tempo di cottura indicato in confezione. Quando saremo arrivati a questo punto ultimeremo la cottura direttamente nella padella utilizzando l’acqua ottenuta dalle cozze. In questo modo la pasta sarà super cremosa e ricca di gusto. Mentre la pasta starà terminando la cottura, puliamo i fiori di zucca eliminando il pistillo giallo e le piccole foglioline alla base.

Una volta pronta la pasta aggiungeremo le cozze, parte delle quali saranno già state sgusciate e i fiori di zucca tagliati a striscioline.

Dritto nel piatto

Infine, termineremo il piatto mantecando con una spolverata di pecorino e della scorza di limone appena grattugiata. A tal scopo, è importante che il limone utilizzato sia non trattato e quindi con buccia edibile.

Lettura consigliata

Più del salmone questo economico pesce di stagione ricco di omega 3 è ideale per un veloce primo piatto