Si va sempre alla ricerca del cane adatto per sé stessi, a volte anche per la famiglia. Non sempre la scelta è facile ed un consiglio da esperti è sempre molto utile. Scegliere un cane con cui vivere per diversi anni richiede un buon discernimento. Alcune razze sono adatte per la famiglia, altre invece per compiti diversi.

Scegliere fra tante razze a volte disorienta. Alcune hanno accompagnato il lavoro degli uomini per diversi secoli. Molto spesso si trattava di cani da pastore, addestrati a seguire il gregge e a difenderlo dall’attacco dei lupi. Altre volte invece si trattava di cani da caccia, abituati a seguire e a stanare le prede con il loro fiuto infallibile. Tra questi vi sono i segugi, i retriever, i pointer e tanti altri. Tra i cani riportatori della selvaggina ci sono i Labrador e i Golden retriever. Due cani abbastanza docili ed equilibrati per vivere anche in famiglia.

Altre razze sono vissute in zone lontane e isolate nel tempo, per cui sono poco note. Tra queste abbiamo un cane forte, snello ed elegante, originario dell’Africa. Si racconta che fosse addestrato anche a far fronte ai leoni, se necessario. Dal pelo corto e dall’indole tranquilla, il Rhodesian Ridgeback è un cane che si fa apprezzare. In Italia non è ancora molto noto, ma la razza comincia a farsi conoscere.

Era un campione nel combattimento questo cane dal carattere docile e armonioso, adatto per casa e amante del gioco

A volte le razze si incrociavano fra loro, per avere dei cani agili, massicci e forti. È proprio in questo modo che è nato il cane di cui parleremo. Nel 1800 erano molto diffusi, soprattutto nelle regioni inglesi, i combattimenti fra cani. Lo Staffordshire Bull Terrier era uno dei principi del combattimento, temuto per la sua agilità e la sua forza. Veniva anche utilizzato nelle scommesse sulla quantità di topi che riusciva a catturare.

Per fortuna le cose cambiarono e cambiò anche la stazza dello Staffordshire Bull Terrier. Diventa un po’ più piccolo, meno pesante ma senza perdere nulla della sua agilità e della sua rapidità. In compenso, abbandonati i combattimenti cruenti, uscì fuori immediatamente il suo carattere originale.

Era un campione nel combattimento questo cane, in cui si scoprì un carattere docile e armonioso. Cominciò così ad essere apprezzato, dapprima nelle zone di lingua inglese, finanche in Australia. Poi anche in Francia, dove attualmente è uno dei cani più diffusi.

Un cane adatto alla famiglia, affettuoso e con note allegre. Pur essendosi accorciato un poco di stazza, mantiene nella forma le caratteristiche di un piccolo lottatore. Dei Terrier ha la forza di carattere, che non si tira indietro. Da ben educare all’inizio e poi da apprezzare per il suo comportamento docile e non aggressivo. Anche se in passato considerato un cane aggressivo, oggi gli esperti ritengono che non lo sia più degli altri. Possiede molta energia, che va consumata nel gioco, che ama molto e nel movimento.

Approfondimento

Pochi sanno cosa vuol comunicare il cane quando muove la coda e perché molti sbagliano a capirlo